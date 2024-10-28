Китай имеет почти все мировые запасы редкоземельных металлов и других минералов, необходимых для современных технологий, таких как компьютерные чипы.

В последние недели китайское правительство предприняло ряд небольших шагов, чтобы создать ситуацию, которая значительно усложняет иностранным компаниям, особенно производителям полупроводников, покупку редкоземельных металлов и других полезных ископаемых. Это большая проблема для компаний, поскольку практически нет аналогичных источников сырья за пределами Китая.

Месторождение Маунтин-Пасс — единственный действующий рудник по добыче редкоземельных металлов в США. Фото: Википедия

С 1 октября экспортеры обязаны предоставлять китайским властям очень подробные доказательства того, как поставки редкоземельных металлов используются в западных цепочках поставок. Таким образом, Пекин может, в случае сомнений, контролировать, какие иностранные компании должны продолжать получать эти поставки.

Недавно КНР приобрела два последних металлоперерабатывающих завода страны, принадлежащих иностранцам, через одну из трех государственных компаний. Эти три государственные компании уже управляют всеми подобными заводами в Китае.

Помимо редкоземельных металлов, Китай также хочет усилить контроль над экспортом других химических элементов, необходимых производителям полупроводников. В сентябре Министерство торговли Китая ограничило экспорт сурьмы, материала, используемого в полупроводниках, взрывчатке и другом оружии. В прошлом году министерство ввело контроль над экспортом двух других химических элементов — галлия и германия, которые также необходимы для производства чипов.

Добыча и переработка редкоземельных металлов теперь засекречена в Китае. Распространение информации об этом строго карается.

Министерство торговли Китая утверждает, что принимает меры только для сохранения скудных природных ресурсов, предотвращения распространения оружия и защиты национальной безопасности страны. Ужесточение контроля Китая над цепочками поставок редкоземельных металлов ускорило усилия по построению цепочек поставок в других странах.

Однако это, вероятно, будет сложно, поскольку китайские заводы считаются настолько продвинутыми, что их технологическое преимущество «буквально на поколение дальше», чем «всё, что существует за пределами Китая». Об этом рассказал изданию New York Times Майкл Сильвер, генеральный директор компании American Elements, производителя и дистрибьютора химической продукции из Лос-Анджелеса.