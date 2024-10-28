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kosmos_news
Бортовая система визуализации нового поколения Argos-15 отслеживает объекты с помощью ИИ
HD-изображения позволяют анализировать аэрофотоснимки, чтобы инфраструктура, передвижения войск и цели были четко различимы в любых условиях. Производство системы начнется в середине 2025 года.

Компания Hensoldt объявила о скором запуске в производство своей бортовой системы визуализации нового поколения Argos-15 на выставке Africa Aerospace and Defense. Эта система представляет собой значительный прогресс в технологии мультиспектральных датчиков и станет решением для современной разведки и наблюдения.


Система Argos-15 основана на технологии Argos и обеспечивает качественные данные при полетах на средних и больших высотах на пилотируемых и беспилотных летательных аппаратах. Благодаря усовершенствованной модульной конструкции и функциям искусственного интеллекта эта система нового поколения представляет собой решение для современных разработок в области обороны и безопасности.

Основываясь на более чем тридцатилетнем опыте разработки бортовых электрооптических систем, Argos-15 следует примеру Argos-II, широко используемой и интегрированной на более чем 34 платформах по всему миру. Новинка предлагает оптимальное сочетание традиционных характеристик и инноваций нового поколения, сочетая многолетний опыт с новейшими технологиями.

Оснащенный современными мультиспектральными датчиками, Argos-15 обеспечивает высокое качество изображения в различных условиях освещения. Объединение изображений в единую картину происходит благодаря комплекту тепловых датчиков, датчиков дневного света и SWIR для оптимальной видимости в самых сложных условиях. 

HD-изображения позволяют детально анализировать аэрофотоснимки, чтобы инфраструктура, передвижения войск и цели были четко различимы даже в неблагоприятных погодных и световых условиях. 

Argos-15 имеет архитектуру 4-осевой стабилизации в сочетании с высокоточным инерциальным измерительным блоком (IMU), обеспечивающим стабилизацию для превосходной четкости изображения. Эта стабилизация обеспечивает надежную работу при наблюдении на больших расстояниях и обнаружении целей.

Общая архитектура апертуры для оптимизации размера объектива обеспечивает оптимальный баланс между мультиспектральными датчиками. Все камеры оснащены оптимизированной комбинацией детектора и объектива для обеспечения наилучшей производительности. 

В основе Argos-15 лежит система обнаружения, классификации и отслеживания объектов на базе искусственного интеллекта. Используя интегрированный графический процессор, операторы могут легко обнаруживать и отслеживать цели с помощью усовершенствованного классификатора объектов, что снижает рабочую нагрузку и повышает эффективность миссии, а обработка в реальном времени позволяет быстро принимать решения.

Оснащенный специализированными лазерными датчиками Hensoldt, Argos-15 имеет полный лазерный комплект, включая мощный двухволновой лазерный целеуказатель и дальномер для точной разведки, наблюдения и обнаружения целей.

Argos-15 обеспечивает работоспособность на высоте до 15 км и предназначен для поддержки широкого спектра платформ, включая тактические и средневысотные беспилотные летательные аппараты, вертолеты, самолеты и аэростаты. Модульная конструкция позволяет легко интегрировать систему в различные аппараты.

Спроектированный, разработанный и изготовленный в Южной Африке, Argos-15 подпадает под действие экспортных правил Южной Африки, предлагая широкие возможности экспорта и простую интеграцию. Hensoldt предлагает комплексную поддержку, чтобы клиенты получали высокий уровень обслуживания.

Argos-15, производство которого начнется в середине 2025 года, призван стать эталоном для задач воздушного наблюдения и разведки.

#искусственный интеллект #авиация #беспилотники #самолеты #аэрофотосъемка #argos #раздека
Источник: pucara.org
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