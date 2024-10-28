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kosmos_news
В декабре Франция, Германия и Испания обсудят разработку истребителя-невидимки 6-го поколения
Новый самолет призван стать преемником Eurofighter, модернизация которого закончится к 2028 году.

Франция, Германия и Испания обсудят разработку нового истребителя шестого поколения на саммите в декабре. Технологии и разработки должны быть реализованы и проверены на реальных прототипах. Об этом заявил глава министерства вооружений Франции Эммануэль Чива, сообщает портал Defense News.
Модель европейского истребителя нового поколения.
Сообщается, что Франция включила финансирование второго этапа будущей боевой авиационной системы (FCAS) в свой оборонный бюджет на 2025 год. В рамках этого проекта планируется создать истребитель нового поколения (NGF) как преемника Eurofighter.

В то же время Чива предполагает, что могут быть задержки разработки. Причиной этого являются предстоящие выборы в странах-партнерах. Например, Германия выберет Бундестаг в сентябре 2025 года.

Переговоры по первому этапу разработки затянулись почти на весь 2022 год. Причиной этого называют споры между Airbus и Dassault. Обе компании работают вместе над разработкой истребителя.

Фактически самолет FCAS должен заменить Eurofighter и французский Rafale с 2040 года. Целью является разработка пилотируемого боевого самолета 6-го поколения с расширенными возможностями в области скрытности, зондирования, искусственного интеллекта и сетевых технологий.

Как и американский истребитель 6-го поколения, европейский вариант должен быть способен работать совместно с беспилотными ведомыми дронами. Их можно использовать непосредственно во время атак или заранее для разведки.

При этом продолжается модернизация истребителя четвёртого поколения Eurofighter. Eurofighter ВВС Германии должны получить новое вооружение для радиоэлектронной борьбы. В разработке совместно участвуют израильская оружейная компания Rafael Advanced Defense Systems и немецкий производитель сенсоров Hensoldt. Планируется, что глушитель сигналов Sky Shield будет интегрирован с новейшей технологией атаки Hensoldt вместе с истребителями Eurofighter ECR (Electronic Combat Role).

Перед глушилками Sky Shield стоит задача подавить системы ПВО противника. Система автономно распознает радиолокационное излучение противника. Sky Shield использует тот же интерфейс, что и система самонаведения Rafael «Litening», которая уже используется в Eurofighter. Это решение должно сэкономить время и деньги в процессе интеграции системы.

Sky Shield доступен в двух весовых категориях - в виде контейнеров весом 350 и 700 кг, которые можно прикрепить непосредственно к днищу самолета. Система защищает не только отдельные самолеты, но и весь авиапарк. Подавители сигнала используют быстро переключающиеся «многолучевые передатчики», которые могут одновременно нарушать и обманывать системы противника.

Технология атаки Hensoldt является частью полностью цифрового семейства продуктов Kalaetron. Система использует искусственный интеллект, чтобы «обнаруживать даже новейшие зенитные радары и иметь возможность нарушать их работу точно направленными сигналами помех».

Благодаря металлической 3D-печати Hensoldt может уменьшить свои электронные компоненты до такой степени, что они помещаются во все распространенные форматы. При этом, они также могут быть интегрированы непосредственно в самолет.

По информации Flugreview, ВВС Германии хотят иметь 15 истребителей Eurofighter, оборудованных для ведения боевых действий. Системы должны быть поставлены к 2028 году.

#авиация #европа #военная техника #самолет #истребитель #радиоэлектронная борьба #eurofighter
Источник: defensenews.com
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