Тим Кук известен как генеральный директор Apple. Но у него есть еще и вторая работа — на ней он числится с 2005 года.

Генеральный директор Apple Тим Кук сделал превосходную карьеру. Во время учебы он работал в IBM, а несколько лет спустя был принят на работу в Apple. Он трудится в компании-производителе iPhone с 1998 года и официально является её руководителем с 2011 года. Но помимо этой работы у Кука была и вторая — в фирме Nike. Об этом 27 октября пишет портал T3n.

Тим Кук работает не только в Apple. Фото: John Gress Media Inc/Shutterstock

Кук входит в совет директоров производителя обуви Nike с 2005 года — что интересно, в том же году он занял должность главного операционного директора Apple. В то время Nike боролась с конкуренцией. В финансовом отчете компания предупредила, что продажи могут резко упасть, поскольку предложение на рынке продолжает расти, а покупатели теряют интерес к обуви Nike.

За последние 19 лет, будучи ведущим советником компании и членом ее совета директоров, Кук реализовал ряд проектов, которые были призваны изменить ситуацию для производителя обуви. Среди прочего, после того, как генеральный директор Марк Паркер ушел в отставку в 2020 году, Кук старался привлечь Джона Дэнахо на освободившуюся должность. Однако экс-генеральный директор Ebay не смог добиться желаемого успеха на посту руководителя Nike.

Вот почему Кук затем выступал за нового генерального директора Nike Эллиота Хилла в 2024 году. 60-летний специалист в то время уже вышел на пенсию. Но Кук и другие члены правления вернули его. Хилл до этого проработал в Nike 32 года, пройдя путь от стажера до руководителя отдела продаж и маркетинга, прежде чем уйти в отставку в 2020 году.

Близость между Куком и Nike ощущается и сегодня. Apple и производитель обуви часто сотрудничают. Например, у Apple Watch есть ремешки, выполненные в характерном дизайне Nike; с 2016 года они выпускаются ограниченной серией. При этом Кук внедряет некоторые идеи Apple в Nike. Он уже высказал идеи по дизайну магазинов Nike и посоветовал компании сконцентрироваться на нескольких продуктах — так же, как это делает Apple.