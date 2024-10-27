Denuvo имеет плохую репутацию среди геймеров. Производитель ПО для защиты от копирования объяснил, почему программное обеспечение так важно для игровой индустрии.

DRM — технические средства защиты авторских прав. Задача технологии — ограничить пиратский доступ к играм. Технология непопулярна среди геймеров, поскольку рассматривается как агрессивная мера, мешающая получать удовольствие от игр. Denuvo, один из самых популярных поставщик решений DRM, часто обвиняется в таких проблемах, как низкая производительность и долгое время загрузки игр.

Защита от копирования игр имеет незаслуженно плохую репутацию. Фото: charnsitr/Shutterstock.com

Однако компания Denuvo прокомментировала ситуацию в интервью ресурсу Rock Paper Shotgun и утверждает, что DRM играет важную роль в игровой индустрии.

DRM предназначена для защиты видеоигр от незаконного копирования и распространения. Это особенно важно для издателей в первые несколько месяцев после запуска игры, поскольку именно в это время они получают большую часть дохода.

Однако геймеры утверждают, что DRM влияет на производительность игры и в некоторых случаях может даже повредить SSD. Игроки жалуются на Denuvo, особенно на форумах Steam. Андреас Ульманн, менеджер по продукту Denuvo, в интервью Rock Paper Shotgun описывает форумы Steam как «очень токсичную и очень враждебную среду».

Ульманн утверждает, что критика игроков часто бывает неоправданной. В большинстве случаев защита от копирования невидима и не оказывает заметного влияния на игры. Кроме того, производители игр могут получать больше доходов за счет защиты, которые затем идут на разработку новых продуктов.

Как геймер, он сожалеет, что Denuvo воспринимается столь негативно.

«У меня разрывается сердце, когда я вижу, как наши решения принимаются обществом», — говорит Ульманн в интервью.

Он говорит, что без Denuvo некоторые крупные игры, вероятно, никогда бы не были разработаны из-за отсутствия доходов. У менеджера по продукту есть два объяснения того, почему у компании такая плохая репутация. Во-первых, защита от копирования работает надежно. Это означает, что пираты не могут незаконно распространять игры в течение длительного периода времени и поэтому пишут негативные отзывы о Denuvo с целью дискредитации компании.

Вторая причина – отсутствие выгоды для игроков. В отличие от античит-программ, геймеры не получают прямой выгоды от DRM. С их точки зрения, это просто способ для крупных издателей игр увеличить свои доходы.

В интервью Ульманн также затрагивает вопрос о производительности. Он отмечает, что независимые тесты, такие как Final Fantasy 15 от PC Games от 2018 года, показывают отсутствие измеримой разницы в производительности. Однако он также признает, что в некоторых случаях возникали проблемы с производительностью из-за ошибок в программном обеспечении, как это было, например, с Tekken 7. Однако это исключение.