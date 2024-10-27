Будучи давним членом НАТО и выделяя на свою оборону более 2% ВВП, Великобритания должна иметь современные и хорошо обученные вооруженные силы. Однако это не так.

У британских ВВС не хватает боевых самолетов, согласно недавнему парламентскому докладу. Что касается Королевского флота, то он хотя и имеет сейчас два авианосца, но ему не хватает современных кораблей. Кроме того, флот сталкивается с проблемами набора персонала, а также с несовершенством атомных боевых подводных лодок и фрегатов.

F-35 ВВС Великобритании

Согласно заявлению британского министра обороны Джона Хили, ситуация ещё более удручающая.

«Соединенное Королевство, как и многие другие страны, готово к проведению военных операций. К чему мы не готовы, так это к серьезному военному конфликту. Если мы не готовы сражаться, то не сможем сдерживать противника», — сказал он, согласно статье, опубликованной изданием The Telegraph 24 октября.

По его словам, Британия должна не только иметь возможность защищать страны-члены, но, прежде всего, быть способной сдерживать противника в случае любой будущей агрессии. По данным британской газеты, это первый случай, когда министр обороны признал, что Соединенное Королевство не готово вступить в войну.

«Когда мы пришли к власти, то ожидали, что ситуация будет плохой, но состояние финансов и вооруженных сил оказалось намного хуже, чем мы думали», — утверждает Хили, вступивший в должность после победы Лейбористской партии на выборах в парламент 4 июля.

Однако, хотя новый план стратегической обороны находится в стадии реализации, нет уверенности, что Хили получит необходимые средства для исправления ситуации. По словам высокопоставленных военных чиновников, с которыми связалась газета Telegraph, бюджет на 2025 финансовый год «почти наверняка» не даст больше денег Министерству обороны Великобритании.

«Это правительство всегда будет делать все необходимое для защиты страны. Вооруженные силы Великобритании являются одними из лучших в мире и обеспечивают оборону страны 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, действуя вместе с нашими союзниками и партнерами, готовясь к любому событию», сообщил представитель правительства.

Тем не менее, заявление Джона Хили прозвучало через несколько недель после того, как начальник штаба британской армии генерал Роланд Уокер предупредил, что у Великобритании осталось мало времени, чтобы подготовиться к возможной «третьей мировой войне» в том случае, если, в частности, Китай вторгнется на Тайвань в 2027 году.

Кроме того, по его словам, каким бы ни был исход СВО, Британии придется иметь дело с Россией.