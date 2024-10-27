Амбициозная франко-германская программа MGCS, направленная на разработку семейства бронетехники следующего поколения (включая основной боевой танк), сталкивается с дальнейшими задержками.

Об очередных проблемах франко-германской программы MGCS, направленной на разработку семейства бронетехники следующего поколения (включая основной боевой танк), сообщает ресурс Zone Militaire. Программа уже долгое время находится на этапе SADS (исследования определения системной архитектуры). По сути, это исследование, которое должно определить архитектуру системы. Проще говоря, так называемый "танк будущего" остается на очень ранней концептуальной стадии разработки.

Одна из ранних визуализаций концепции боевой машины, разработанной в рамках программы Main Ground Combat System. Фото: DGA

Более того, этап SADS был начат в мае 2020 года и, как ожидалось, должен был продлиться всего 18 месяцев. Между тем, на дворе октябрь 2024 года, а разработка проекта всё еще на начальной стадии. Это связано с тем, что участники программы MGCS не достигли окончательных договоренностей относительно выбранных технических и технологических решений.

Есть и другие проблемы. Хотя франко-германский протокол о совместных оперативных партнерских отношениях высокого уровня был официально подписан, его принятие в Германии должно быть одобрено Финансовым комитетом Бундестага. Он имеет право давать заключения по программам стоимостью более €25 млн.

На этом всё не заканчивается. Четыре основных промышленных предприятия, участвующие в программе MGCS, а именно KNDS France, KNDS Deutschland, Thales и Rheinmetall, должны договориться о создании проектного концерна, чтобы начать дальнейшие исследования и разработки и начать работу над демонстратором технологии в целом.

23 октября генеральный делегат Франции по вооружениям Эммануэль Чива заявил в Национальном собрании, что переговоры о создании этого конструкторского бюро идут не так быстро и эффективно, как ожидалось.

Ожидалось, что первые контракты могут быть подписаны и реализованы в 2025 году, однако этого не произойдет. Более того, никаких новых дат объявлено не было. Есть также много признаков того, что Германия не торопится с реализацией проекта MGCS. Французы отмечают, что в настоящее время приоритетом Берлина является Leopard 2A8, по которому KNDS Deutschland имеет ряд экспортных заказчиков. Между тем Франция не может возобновить производство танков Leclerc.

MGCS является ярким напоминанием о неудачах франко-германских проектах, направленных на разработку нового "европейского" танка Europanzer.