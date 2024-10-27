Финляндия подписала межправительственное соглашение с США на поставку противорадиолокационных ракет AARGM-ER и истребителей F-35A. Они предназначены для борьбы с системами ПВО.

Министерство обороны Финляндии объявило о подписании межправительственного соглашения (LOA — Letter of Offer and Acceptance) относительно приобретения противорадиолокационных ракет AARGM-ER. Реализация контракта совпадёт по времени с поставками 64 многоцелевых истребителей F-35A в Хельсинки и состоится в 2024-2031 годах.

Истребитель F-35

Финны подчеркивают, что приобретают противорадиационные ракеты впервые в истории. Потребность в них была определена в 2018 году в рамках программы HX, которая искала преемника более чем 60 истребителей F/A-18C/D Hornet, используемых в настоящее время. В конечном итоге, как известно, F-35A был выбран для программы HX, а согласие Госдепартамента на закупку AARGM-ER Хельсинки получили еще год назад, в октябре 2023 года.

Финны не раскрыли стоимость контракта и количество приобретенных ракет, но соглашение от октября прошлого года охватывало максимум 150 ракет на сумму 500 миллионов долларов. В объявлении подчеркивалось, что контракт также охватывает программное обеспечение, запасные части, материалы, соответствующую документацию и обучение, а также элементы оперативной поддержки.

Ракета AARGM-ER

В Минобороны прямо заявляют, что внедрение ракет AARGM-ER в состав ВВС Финляндии повысит живучесть истребителей пятого поколения даже в условиях угрозы со стороны дальнобойных зенитных систем противника.

Чтобы эксплуатировать самолеты и запускать ракеты, Финляндии придется провести обучение военных специальной тактике прорыва и уничтожения ПВО противника (Suppression and Destruction of Enemy Air Defenses, SEAD/DEAD) и подготовить базу данных об угрозах, чтобы иметь возможность оптимально использовать новые ракеты.

AARGM-ER — противорадиолокационная ракета, разработанная специально для размещения во внутренних отсеках истребителей пятого поколения. Она была создана путем объединения модифицированных элементов системы наведения противорадиолокационной ракеты AARGM (цифровая пассивная головка, отслеживающая излучения радаров противника, активный миллиметровый радар и INS/GPS) с новой конструкцией и двигательной установкой. В то время как AARGM была создана путем объединения конструкции и двигательных элементов старых ракет HARM (аналогичных тем, которые сейчас используются на МиГ-29 и Су-27) и новых систем наведения и управления, AARGM объединяет эти электронные системы с новой конструкцией.

В результате была создана ракета, которая, по неподтвержденным данным, может лететь со скоростью, в четыре раза превышающей скорость звука, на расстояние 250 км. Бороться с ней сложнее, чем со стандартными AARGM.

AARGM-ER была создана для эффективной борьбы с современными системами ПВО, такими как российские С-350 и С-400/С-500. AARGM-ER будут нести истребители F-35 версий A и C во внутренних отсеках.

Финляндия является одной из первых стран за пределами США, подписавших соглашение о покупке AARGM-ER. В ракетах этого типа также заинтересованы Польша и Нидерланды. Обе страны получили согласие Госдепартамента на их закупку в апреле этого года, а относительно недавно, в конце сентября, согласие на их закупку получила и Австралия.