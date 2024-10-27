Ветряные турбины и гидроэлектростанции генерируют вместе 55% электроэнергии.

Доля возобновляемой энергии в производстве электроэнергии в Португалии достигла в октябре уровня в 73%. Это на 14 процентных пунктов выше по сравнению с тем же месяцем 2023 года, согласно оценкам правительства Португалии.







Согласно анализу португальских властей, ключевым фактором, способствовавшим увеличению доли энергии из возобновляемых источников, стало увеличение количества осадков за последние три недели, а также сильные ветры, проходящие через Пиренейский полуостров, увеличивающие эффективность ветряных электростанций.

В октябре этого года наибольшую долю среди возобновляемых источников энергии в Португалии генерируют ветряные турбины – 31 процент, гидроэлектростанции – 24 процента, а также фотоэлектрические панели и биомасса – 10 и 8 процентов соответственно. На долю природного газа приходится более 7%.

По оценкам правительства премьер-министра Луиса Монтенегро, оставшиеся 19 процентов электроэнергии, производимой в Португалии, импортируется.

В связи с ожидаемым уменьшением количества осадков и штормов, а также увеличением облачности в четвертом квартале года ожидается, что доля энергии, полученной из возобновляемых источников, снизится.

Эксперты ожидают, что этот год может стать рекордным для Португалии по доле полученной электроэнергии из возобновляемых источников. Ранее рекордным годом был 2023 год, когда соответствующая доля составила 61%.