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В Грузии партия «Грузинская мечта» лидирует на выборах
Правящая партия «Грузинская мечта» лидирует по итогам выборов в парламент Грузии, свидетельствуют предварительные данные Центризбиркома. Это значит, что Грузия сделала выбор в пользу интеграции с Россией.

26 октября граждане Грузии пошли на выборы, чтобы избрать парламент на 150 мест. Выборы прошли после нескольких месяцев политической нестабильности, включая ряда шагов со стороны правящей партии «Грузинская мечта», таких как принятие Закона об иностранных агентах и введение нового закона против нетрадиционных ценностей.
Предвыборный митинг партии «Грузинская мечта» в Тбилиси, 23 октября 2024 года
Эти шаги повлияли на общественные настроения в стране, а также нанесли ущерб отношениям Тбилиси с Западом, включая задержку процесса интеграции Грузии в ЕС на несколько месяцев после того, как она подала заявку на членство в ЕС. 

Грузины посчитали выборы решающими, а президент Саломе Зурабишвили назвала их «референдумом» между Россией и Западом. Судя по всему, жители Грузии выбрали Россию в этом контексте: по предварительным данным ЦИК (results.cec.gov.ge) с небольшим перевесом (53%) на выборах побеждает правящая 12 лет пророссийская партия «Грузинская мечта».

Примечательно, что Грузия когда-то считалась одной из самых прозападных стран среди бывшего Советского Союза, что подтверждают опросы, в которых сторонники вступления в Европейский Союз (ЕС) и НАТО составляли значительное большинство. 14 декабря 2023 года ЕС предоставил ей статус страны-кандидата (Грузия вместе с Украиной и Молдовой подала официальную заявку на членство в 2022 году). Но, похоже, Грузия отдаляется от Запада и приближается к России. 

Между тем, прозападные оппозиционные партии призывают граждан отстранить «Грузинскую мечту» от власти, а затем провести все реформы, которых требует Евросоюз. 

Хотя экономические и социальные вопросы, которые многие считают «реальными проблемами», были в центре повесток дня многих ведущих кандидатов, выборы этого года, тем не менее, похоже, больше были посвящены тому, что избиратели могут потерять, чем тому, что они могут получить. Самая большая потенциальная потеря – это потеря суверенитета и относительной стабильности в стране.

Представление октябрьских выборов как своего рода «референдума» являлось ключевой тактикой большинства партий. «Грузинская мечта» позиционировала себя как единственный гарант мира и стабильности. С Россией, по их мнению, следует договариваться, а не провоцировать. Партия даже установила в Тбилиси памятник в честь Ираклия, который в 1783 году поставил Грузинское царство под защиту России.

Прозападные политические силы в Грузии резко раскритиковали эту инициативу правительства. Партия бывшего президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» обвинила «Грузинскую мечту» в стремлении «передать страну России», заявив, что эта инициатива была «явно не случайной» за два месяца до парламентских выборов.

Помимо сохранения более мягкой позиции по отношению к Москве, «Грузинская мечта» также позиционирует себя как защитник традиционных христианских ценностей. Бидзина Иванишвили, лидер партии, обвиняет западные страны в использовании «пропаганды нетрадиционных отношений», разрушающей традиционные ценности, основанные на семье и религии. 

4 июня 2024 года спикер парламента Грузии и один из лидеров партии «Грузинская мечта» Шалва Папуашвили инициировал пакет законов под названием «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних». 

Предлагаемые изменения в законе включали запрет на «альтернативные браки», усыновление несовершеннолетних «не гетеросексуальными» людьми, запрет на любые хирургические или медицинские процедуры, направленные на изменение пола людей любого возраста, а также запрет на отображение любого пола «кроме собственного» в каких-либо государственных документах или документах, удостоверяющих личность. Законопроект также запретил парады и публичное демонстрирование радужного флага. 

Согласно официальной статистике, около 170 000 грузин в возрасте от 18 до 21 года получили право впервые голосовать на парламентских выборах.

Стоит отметить, что в этом году впервые голосование было электронным, и таким образом проголосовали около 90% грузин. Новые процедуры направлены на снижение риска определенных форм манипуляций, таких как попытки контролировать избирателей, заставляя их фотографировать свои бюллетени. Представители гражданского общества также призвали к беспрецедентной мобилизации добровольных наблюдателей для защиты надлежащего проведения выборов.

Так или иначе, Грузия с населением 3,7 млн человек может быть выгодным партнером во внешней торговле как для Запада, так и для России.

#россия #политика #выборы #грузия
Источник: results.cec.gov.ge
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