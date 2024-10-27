Американский стартап Natilus хочет кардинально изменить авиационный рынок с помощью самолетов со смешанным корпусом крыла.

Калифорнийский стартап Natilus хочет разработать пассажирский самолет со смешанным (или сопряжённым) корпусом крыла (BWB). Об этом сообщил руководитель компании Алексей Матюшев в интервью порталу Aerotime. Инженеры работают над самолетом вместимостью 200 пассажиров. Он будет летать в основном на дальнемагистральных рейсах, например, между Европой и США.

Natilus Horizon. Фото: Natilus

Два года назад компания Natilus представила грузовой самолет Kona со «смешанным крылом». Напомним, так называемое «смешанное крыло» представляет собой разновидность «летающего крыла». В отличие от последнего в «смешанном крыле» фюзеляж выражен четко и плавно. Сообщается, что новый самолет, получивший название Horizon, будет основан на этой конструкции.

По сравнению с Boeing 737 Max или Airbus A320 эта конструкция призвана увеличить пропускную способность (безопасный интервал между рейсами) на 40 процентов при одновременном снижении эксплуатационных расходов на 50 процентов. Последнее должно стать возможным, в том числе, за счет снижения расхода топлива на 25 процентов.

Сообщается, что дальность действия Horizon составляет почти 6500 километров. Это означает, что можно совершать такие перелеты, как Лондон – Нью-Йорк или Франкфурт – Бостон. Эта дальность примерно соответствует максимуму, которого могут достичь сегодняшние узкофюзеляжные самолеты. Для сравнения: у Airbus A321LR дальность полета составляет около 7400 километров, у Boeing 737 Max 8 — около 6600 километров.

Таким образом, Horizon, скорее всего, будет конкурировать с ними, а не с широкофюзеляжными самолетами, такими как 787 или Airbus A350. Они также вмещают значительно больше пассажиров.

Пассажирский самолет Horizon. Фото: Natilus

Однако еще предстоит проделать большую работу, прежде чем Horizon сможет взлететь с пассажирами. Это признает и Матюшев, говоря о необходимом капитале в несколько миллиардов долларов. Тем не менее, он видит возможности на рынке, поскольку спрос на самолеты все еще очень значительный и, вероятно, останется высоким.

У конструкции со «смешанным крылом» переход между фюзеляжем и крыльями плавный – отсюда и название. Это конструктивное решение также приводит к большей эффективности по сравнению с обычными самолетами (у них корпус оказывает сопротивление). Кроме того, самолет можно сделать более устойчивым и летать на больших высотах. Там меньше сопротивление воздуха, что, в свою очередь, также повышает эффективность.







Увеличение вместимости по сравнению с традиционными конструкциями самолетов заключается в том, что плавный переход между фюзеляжем и крыльями означает, что больше места доступно для груза и пассажиров, поскольку крылья не предназначены для топливных баков.

Недостатками конструкции являются меньшая подъемная сила на малых скоростях и потеря устойчивости полета. Кроме того, сборка двигателей представляет собой сложную задачу. А что касается безопасности, то для самолетов необходимо создавать более сложные концепции эвакуации.

Natilus — не единственная компания, работающая над такими самолетами. JetZero также хочет разработать такую машину и поддерживается ВВС США и оборонной компанией Northrop Grumman. Самолет Z5 внешне очень похож на Natilus Horizon.

Z5. Фото: JetZero

Z5. Фото: JetZero

Эта компания также планирует использовать самолет для пассажирских рейсов. План довольно амбициозный. Соответствующий самолет должен поступить в коммерческую эксплуатацию уже в 2030 году.Частные компании также участвуют в проекте. Авиакомпания EasyJet поддерживает JetZero в ее проекте создания самолета.