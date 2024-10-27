ВМС Австралии запечатлели загадочный беспилотный подводный аппарат в рамках учений.

Американская оборонная компания Anduril Industries в апреле представила беспилотную подводную лодку Ghost Shark. Первоначально аппарат был разработан совместно с ВМС Австралии для использования в Королевском военно-морском флоте Австралии.

Сейчас из Австралии поступают фотографии/скриншоты, на которых впервые показана эта «акула-призрак» под водой. Об этом 25 октября сообщает портал The War Zone.

Подводный дрон Ghost Shark. Фото: Министерство обороны Австралии

Кадры опубликовало Министерство обороны Австралии. Записи сделаны с учений «Autonomous Warrior 24». Они осуществлялись в сотрудничестве Австралии, США и Великобритании (AUKUS — Australia, United Kingdom and United States). Именно поэтому об этом сообщает и Министерство обороны США. Основное внимание в рамках учений уделялось беспилотным морским системам.

Подводную лодку можно увидеть на двух кадрах. В обоих случаях верхняя часть мачты спереди заблюрена. Судя по всему, ВМС Австралии не хотят предоставлять слишком подробную информацию о возможностях подводной лодки.

Подводный дрон Ghost Shark. Фото: Министерство обороны Австралии

Подводный беспилотник Ghost Shark является модульным и может быть оснащен разнообразной полезной нагрузкой, такой как датчики, оружие или другие подводные системы. Подробная информация о точных возможностях, максимальной дальности, скорости и планируемых миссиях в настоящее время все еще неизвестна.

Преимущество беспилотных подводных лодок заключается в том, что они не зависят от снабжения экипажа и теоретически могут оставаться в море месяцами и выполнять различные задачи.

В августе менеджер Anduril Шейн Арнотт раскрыл некоторые детали новой техники. Хотя носовая и хвостовая части спроектированы по-разному, все зоны полезной нагрузки в середине сконструированы одинаково. Каждая из этих модульных секций имеет встроенные порты данных и питания, поэтому в них можно разместить что угодно.

Ghost Shark на заводе. Фото: Anduril

Арнотт особо отмечает размер аппарата. По его словам, сами по себе эти транспортные модули крупнее других подводных дронов. Насколько велик в конечном итоге подводный дрон, зависит от количества встроенных модулей.



«Поэтому мы не можем сказать, насколько большой эта штука может стать», — отметил Арнотт.

Из-за отсутствия крупных конструкций существует исключительная гибкость в проектировании зон полезной нагрузки. Арнотт описывает Ghost Shark как «материнский корабль», имея в виду, что он также может служить стартовой платформой для других подводных аппаратов. Это означает, что с помощью подводной лодки можно будет отправлять целые рои небольших подводных дронов.

В прошлом австралийские военные заявляли, что хотят использовать Ghost Shark для «регулярной разведки, наблюдения, рекогносцировки и боевых задач».

По словам Арнотта, большой интерес к технике проявляют и частные компании. Например, с помощью аппарата можно исследовать морское дно. Скорее всего, речь идет о поиске и добыче полезных ископаемых. Ghost Shark будет производиться на двух заводах: одном в Австралии и одном в США. Последний считается «гипермасштабным» заводом, для которого уже собрано финансирование в размере 1,5 миллиарда долларов.





