Впервые перед публикой выступил оркестр с роботом-виолончелистом.

Симфонический оркестр Мальмё включил в свой состав необычного музыканта. В число новых участников входит робот, играющий на виолончели.

Робот-виолончель в концертном зале Malmö Live. Фото: Концертный зал Мальмё Live

Согласно сообщению агентства Reuters, это первый случай, когда робот выступает с оркестром в такой форме. Прозвучало произведение композитора Якоба Мюльрада.

У роботе есть руки, подобные тем, что имеются у роботов, используемых на производстве. Сообщается, что для адаптации механизмов робота к виолончели были использованы детали, напечатанные на 3D-принтере. Машину разработал исследователь и композитор Фредрик Гран.

Искусственный интеллект не используется: соответствующие движения были заранее запрограммированы для робота.

Пьеса, написанная специально по этому случаю, была разработана с учетом способностей робота, объясняет Мюльрад, согласно сообщению на сайте концертного зала: «Было весело воспользоваться возможностью поэкспериментировать».

Что особенно интересно в роботе, так это то, что он имеет анатомически иное строение, чем так называемый робот-гуманоид.

По словам Мюльрада, возможности новых технологий и роботов «безграничны». Они позволяют изучить игру на музыкальном инструменте. В то же время роботы не могут заменить людей-музыкантов, считает Мюльрад.