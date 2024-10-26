Симфонический оркестр Мальмё включил в свой состав необычного музыканта. В число новых участников входит робот, играющий на виолончели.
Согласно сообщению агентства Reuters, это первый случай, когда робот выступает с оркестром в такой форме. Прозвучало произведение композитора Якоба Мюльрада.
У роботе есть руки, подобные тем, что имеются у роботов, используемых на производстве. Сообщается, что для адаптации механизмов робота к виолончели были использованы детали, напечатанные на 3D-принтере. Машину разработал исследователь и композитор Фредрик Гран.
Искусственный интеллект не используется: соответствующие движения были заранее запрограммированы для робота.
Пьеса, написанная специально по этому случаю, была разработана с учетом способностей робота, объясняет Мюльрад, согласно сообщению на сайте концертного зала: «Было весело воспользоваться возможностью поэкспериментировать».
Что особенно интересно в роботе, так это то, что он имеет анатомически иное строение, чем так называемый робот-гуманоид.
По словам Мюльрада, возможности новых технологий и роботов «безграничны». Они позволяют изучить игру на музыкальном инструменте. В то же время роботы не могут заменить людей-музыкантов, считает Мюльрад.