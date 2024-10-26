Инсайдеры полагают, что Orion будет запущена в ближайшее время. Руководитель OpenAI Сэм Альтман опровергает эти слухи.

Разработчик ChatGPT OpenAI планирует представить свою следующую языковую модель в декабре. Об этом сообщает The Verge. Модель поэтому и называется Orion, ведь созвездие Ориона лучше всего видно в зимние месяцы в Северном полушарии.







Orion рассматривается как преемник GPT-4. Пока неясно, будет ли у чат-бота официальное название «GPT-5». Прежде чем стать общедоступным, он должен быть протестирован инсайдерами отрасли. Microsoft планирует интегрировать Orion в свою облачную платформу Azure с ноября.





Еще в сентябре глава OpenAI Japan Тадао Нагасаки описал следующую языковую модель «GPT-Next» как в 100 раз более мощную, чем GPT-4. Orion прошла обучение на 10 000 графических процессорах H100.

Официального заявления по поводу информации The Verge до сих пор нет. Однако руководитель OpenAI Сэм Альтман прокомментировал статью на платформе X словами «Фейковые новости вышли из-под контроля» и назвал новость «произвольной фантазией».

OpenAI недавно получила финансирование в размере 6,6 миллиардов долларов. Это сделано для того, чтобы помочь компании стать более ориентированной на прибыль.