Ожидаются новые MacBook с чипом M4 и, возможно, Mac Mini.

Руководитель отдела маркетинга Apple Грег Джосвиак сообщил на платформе X (бывший Твиттер), что компания, как ожидается, представит новые компьютеры Mac на следующей неделе.

«С самого утра понедельника, 28 октября, нас ждет захватывающая неделя, полная объявлений», — написал он на платформе X.



Фото: Apple

Судя по формулировке, специального мероприятия Apple, скорее всего, не будет. Новые устройства, вероятно, будут представлены в виде пресс-релиза.

Новинками, скорее всего, станут новые MacBook с чипом M4. О том, что они появятся на рынке в этом году, уже сообщили несколько источников. Среди прочих хорошо информированный журналист Bloomberg Марк Гурман. Он ожидал, что вместе с MacBook появится Mac Mini. Это первые устройства, помимо iPad Pro, которые поставляются с M4.

Росс Янг, работающий в консалтинговой компании Display Supply Chain Consultants, ранее сообщал, что первые MacBook M4 войдут в серию Pro. Янг ожидает MacBook Pro с 14-дюймовым экраном и MacBook Pro с 16-дюймовым экраном. В отличие от iPad Pro, у них должны быть не OLED-экраны, а это будут ЖК-модели. Варианты чипа M4 для Mac, вероятно, будут выпускаться в трех версиях, как и предыдущие модели: M4, M4 Pro и M4 Max.

Ранее эта утечка вызвала настоящий ажиотаж. Российский YouTube-блогер Romancev768 утверждает, что уже получил новый MacBook M4. На своем канале он показал распаковку устройства. Комментаторы в основном положительно отреагировали на короткий видеоролик, в частности один из зрителей написал:



«Мир только через две недели увидит презентацию, а в России уже обзоры снимают. Вот это я понимаю родина».







Утечка об осенней презентации Apple уже подтвердилась. На прошлой неделе Apple представила новый iPad Mini. По цене планшет больше относится к сегменту iPad начального уровня и поэтому не оснащен высокопроизводительными чипами M. Вместо этого установлен A17 Pro, который, по крайней мере, поддерживает платформу искусственного интеллекта Apple — Apple Intelligence. Обычно она поставляется с iOS 18.1, но пока не в странах ЕС. Apple Intelligence появится в ЕС не раньше 2025 года.