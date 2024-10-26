Автомобиль главным образом предназначен для продвижения разработки и использования твердотельных батарей.

В состав Stellantis входят такие известные автомобильные бренды, как Fiat, Jeep и Maserati — это четвертый по величине производитель автомобилей в мире. Компания объявила в пресс-релизе, что в 2026 году хочет вывести на рынок тестовый парк автомобилей, работающих на твердотельных батареях от американского стартапа Factorial.

Dodge Charger Daytona также известен как первый «электрический Muscle car». Фото: Dodge

Новые аккумуляторы будут установлены в семейство новых автомобилей Dodge Charger Daytona. Автомобиль создан на платформе, которая также используется Jeep, Alfa Romeo, Maserati и Chrysler. Dodge Charger Daytona позиционируется как первый «электрический Muscle car» (Muscle car — класс автомобилей, существовавший в США с середины 1960-х по середину 1970-х годов).



«Интегрируя инновационное аккумуляторное решение Factorial в платформу STLA Large, мы подтверждаем его потенциал для расширения нашего предложения электромобилей. Это означает, что в ближайшие годы клиенты выиграют от повышения производительности, увеличения дальности действия и сокращения времени зарядки», — сказал Нед Курик, директор по техническому развитию Stellantis.

Большие надежды возлагаются на будущее твердотельных батарей. Они представляют значительно меньший риск возгорания, чем используемые в настоящее время жидкие литиевые батареи. Они также должны позволить сделать электромобили более легкими, дешевыми и с большим запасом хода.

Вот почему проводится много исследований в области аккумуляторных технологий. Однако в настоящее время практически не существует твердотельных батарей, пригодных для повседневного использования, поскольку их разработка является сложной задачей. В качестве промежуточного решения часто используются так называемые полутвердотельные батареи, которые представляют собой промежуточный этап между современными аккумуляторами и твердотельными батареями.

Поэтому для таких компаний, как Factorial, партнерство со Stellantis очень привлекательно. Это означает, что у них есть сильный партнер, и они могут лучше продвигать свою работу по развитию. Новый парк Daytona Charger призван помочь коммерциализировать технологию и узнать больше о пригодности твердотельных аккумуляторов в реальных условиях вождения.