Поскольку очки Vision Pro не пользуются спросом, Apple планирует значительно сократить их производство.

Когда Apple представила свои умные очки, в компании надеялись открыть новую эру благодаря этой технологической новинке. Однако спрос на Vision Pro оказался невысоким. Показатели продаж так и не выросли, а интерес к устройству стоимостью 3500 долларов был ограничен.







Теперь у Apple, видимо, нет другого выбора, кроме как массово сократить производство AR-очков. К концу года производство может даже полностью остановиться. Об этом сообщает портал The Information со ссылкой на инсайдеров.

Согласно отчету, несколько поставщиков на данный момент произвели достаточно компонентов для 500 000 - 600 000 единиц гарнитуры. Сообщается, что один из упомянутых заводов прекратил производство компонентов Vision Pro в мае. Сама Apple не захотела комментировать эту тему.

Однако на прошлых выходных генеральный директор Apple Тим Кук дал интервью Wall Street Journal. Он сказал, что Vision Pro — это продукт для всех, кому нужны технологии завтрашнего дня уже сегодня. Умные очки «не являются продуктом для массового рынка», сказал глава Apple.

В то время как Apple продает Vision Pro за 3500 долларов, конкуренты предлагают значительно более дешевые VR-очки. Так, очки Quest 3S появились на рынке в октябре и стоят около 350 долларов.

Согласно некоторым слухам, Apple также работает над более дешевой моделью своих умных очков. Однако ожидается, что такая версия будет стоить тоже недешево — около 2000 долларов.