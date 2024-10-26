Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Apple может прекратить производство умных очков Vision Pro к концу года
Поскольку очки Vision Pro не пользуются спросом, Apple планирует значительно сократить их производство.

Когда Apple представила свои умные очки, в компании надеялись открыть новую эру благодаря этой технологической новинке. Однако спрос на Vision Pro оказался невысоким. Показатели продаж так и не выросли, а интерес к устройству стоимостью 3500 долларов был ограничен.


Теперь у Apple, видимо, нет другого выбора, кроме как массово сократить производство AR-очков. К концу года производство может даже полностью остановиться. Об этом сообщает портал The Information со ссылкой на инсайдеров.

Согласно отчету, несколько поставщиков на данный момент произвели достаточно компонентов для 500 000 - 600 000 единиц гарнитуры. Сообщается, что один из упомянутых заводов прекратил производство компонентов Vision Pro в мае. Сама Apple не захотела комментировать эту тему.

Однако на прошлых выходных генеральный директор Apple Тим Кук дал интервью Wall Street Journal. Он сказал, что Vision Pro — это продукт для всех, кому нужны технологии завтрашнего дня уже сегодня. Умные очки «не являются продуктом для массового рынка», сказал глава Apple.

В то время как Apple продает Vision Pro за 3500 долларов, конкуренты предлагают значительно более дешевые VR-очки. Так, очки Quest 3S появились на рынке в октябре и стоят около 350 долларов.

Согласно некоторым слухам, Apple также работает над более дешевой моделью своих умных очков. Однако ожидается, что такая версия будет стоить тоже недешево — около 2000 долларов.

#apple #vision pro #умные очки
Источник: theinformation.com
+
Написать комментарий (0)
Apple объявит о выпуске новых MacBook с чипом M4 и Mac Mini на следующей неделе
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Reuters: Завод по производству беспилотников Bayraktar на территории Украины будет готов через год
40
В 2025 году Samsung представит не только Galaxy S25, но и два необычных флагмана
+
Samsung разрабатывает чипсет Exynos, который может быть использован в серии Galaxy S27
+
Саудовская Аравия начала строительство самого большого здания в мире
2
На Транссибе появился первый участок пути, построенный с использованием передовых технологий
1
Дрон ВСУ по ошибке перехватил редкий украинский беспилотник Hawk
+
Xiaomi раскрыла ряд характеристик планшетов серии Pad 7
1
Предприятие TSMC в Аризоне уже обеспечивает меньший процент брака, чем аналогичные на Тайване
1
Многоцелевая "Гербера" без проблем пролетела над позициями сумского ПВО
+
Conversation: ВСУ отброшены на всех направлениях, включая Курскую область
1
Google выпустила стабильную версию Android Auto 13.1
+
Дженсен Хуанг подтвердил, что в конструкции Blackwell был дефект - это была вина NVIDIA, а не TSMC
+
Telltale Games заявила, что продолжает разрабатывать The Wolf Among Us 2
+
Швейцарские студенты протестировали мини-ракету, которая может приземляться, как Falcon 9
1
Стартовали продажи Core Ultra 9 285K — новинка на 16% уступает Ryzen 7 7800X3D при вдвое большем TDP
26
ВС РФ начали ликвидацию 2-тысячной группировки ВСУ, блокированной в Курской области — Путин
4
Украина планирует к 2025 году производить 120 беспилотников Baykar в год
1
Путин: 2000 украинских военных блокированы в Курской области
5
ВС РФ выследили и поразили пусковую установку ЗРК Patriot в Киеве
1
Бывший сотрудник OpenAI опубликовал предупреждение о том, что мир не готов к общему ИИ (AGI)
1

Популярные статьи

Intel Core Ultra 9 285K - почему это провал
104
Китайские бренды заменили западные на российском рынке дорожно-уплотнительной техники
1
Почему трассировка лучей сырая и бесполезная в играх, и какую видеокарту купать для RTX-ON в 2К и 4К
44
Танк КВ-122 как попытка создать альтернативу ИС-2
7
Личный опыт лечебного голодания — 168 часов только на воде
46
Собираем недорогой игровой ПК из новых комплектующих осенью 2024 года всего за 50000 рублей
5
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Октябрь)
19
Решаю древнюю проблему Linux с распространением ПО - выпущен Installer-SH v1.7
4
Можно ли защититься от хакеров, и почему люди на рабочем месте должны быть довольны и счастливы
3
Игра не для всех - почему Xbox ставит деньги выше желания игроков
2

Сейчас обсуждают

FelsheR-RU
12:41
Один бы могли прислать для проверки. Поляки жопошники.
Польша отказалась передавать Украине новейшие южнокорейские танки K2 «Чёрная пантера»
FelsheR-RU
12:38
404я мечта селянина?) На сколько велика русская литература - целая страна Обломовых.
Польша отказалась передавать Украине новейшие южнокорейские танки K2 «Чёрная пантера»
вован1
12:32
Давно пора русское название
Флагманы Oppo Find X8 превзойдут iPhone 16 Pro минимум в четырёх аспектах
Vito Vago
12:22
Фамилия очень говорящая...
Украинский депутат Безуглая призвала готовить круговую оборону Павлограда и Изюма
Vito Vago
12:20
А где же та ракета-носитель которую использовали для полётов на Луну? В павильоне Голливуда...
Министерства обороны США заключило с Astra многомиллионный контракт на разработку ракеты-носителя
PanzerK
12:20
Не читайте на ночь буржуйские газеты... это вредно для пищеварения... Головой учитесь думать и информацию на официальных сайтах читать.
Intel Core Ultra 9 285K - почему это провал
Олег Дедов
12:19
Может эксплуатируют, а не импортируют?
Глава Ford: Компания импортирует электрокары Xiaomi SU7 уже полгода
Dimkovski
12:18
В CS и Дотку пойдёт гонять.
Собираем недорогой игровой ПК из новых комплектующих осенью 2024 года всего за 50000 рублей
Dimkovski
12:17
Сейчас бы в Колду на геймпаде бегать. И с какого это самая популярная игра года?
Игра не для всех - почему Xbox ставит деньги выше желания игроков
Oleg Tereshkin
12:14
Эт вы поспешили посоны ,ща вин нт самый сок епта
Flyby11 - новая утилита для установки Windows 11 на несовместимое оборудование
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем