Минобороны США вкладывает миллионы в разработку новой ракеты для запуска из США, Австралии или других стран.

Подразделение оборонных инноваций Министерства обороны США заключило с компанией Astra многомиллионный контракт на разработку ракеты-носителя, которая могла бы запускаться с территории США, Австралии или других территорий.

Прототип Rocket 4 от американской компании Astra. Фото: Astra

Официальная информация появилась на сайте американской компании Astra 23 октября этого года. Контракт стоимостью $44 млн предполагает дальнейшую разработку конструкции стартовой системы Rocket 4, а также наземных систем и промышленных объектов.

Rocket 4 будет использоваться для выполнения орбитальных и суборбитальных миссий не только из США, но и из других мест, например из Австралии. Отраслевой портал Spacenews.com утверждает, ссылаясь на официальную информацию Astra, что общая стоимость контракта составляет $44 млн, а выплаты будут осуществляться поэтапно.

На данный момент Astra получила сумму в $2 млн, составляющую первый и частично второй транш. По мере развития проекта Rocket 4 и достижения основных этапов будут выделяться дополнительные транши. Помимо государственной поддержки, Astra намерена получить средства за счет привлечения новых клиентов и раундов финансирования.

Крис Кемп, основатель и генеральный директор Astra, прокомментировал эту новость. По его словам, "контракт является наградой за настойчивость компании". Это финансирование очень важно, особенно в контексте финансовых проблем, с которыми команде стартапа пришлось столкнуться в последние годы.

Всего за свою историю компания осуществила 7 запусков, из них только 2 были успешными с использованием системы запуска Rocket 3. В 2021 году Astra была зарегистрирована на фондовой бирже, но уже тогда ее финансовое состояние было драматичным – близким к банкротству. Затем владельцы решили преобразовать Astra в частную компанию.

Astra возлагает надежды на Rocket 4, которая, как отмечает Spacenews.com, будет стоить около $10 млн за запуск для государственного заказчика и $5-6 млн для коммерческих заказчиков. В конечном итоге всё будет зависеть от многих факторов по мере развития проекта.

В итоге двухступенчатая Rocket 4 должна иметь высоту 18,9 м, диаметр 1,8 м и взлетную массу почти 30 тонн. Всего ракета будет иметь 3 двигателя – два Chiron (производства Astra) в нижней ступени и один Hadley Vacuum на верхней ступени (производства Ursa Major). Каждый из них будет работать на топливной смеси RP-1 и жидком кислороде. Все это позволит вывести на низкую околоземную орбиту до 600 кг полезной нагрузки. Ожидается, что первый полет состоится в конце 2025 года.





