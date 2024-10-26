Имея базу данных, содержащую более 16 миллионов книг и около пяти миллиардов данных о продажах, ИИ должен обеспечивать чрезвычайно точные прогнозы продаж, даже для новых изданий.

Немецкая исследовательская компания Media Control, существующая с 1977 года, представила технологическую инновацию для книжной индустрии: система искусственного интеллекта предназначена для точного прогнозирования продаж новых книг. Цель – открыть новую эру для книготорговцев и издателей.







По данным Media Control, разработанная система искусственного интеллекта способна анализировать огромные объемы данных и, следовательно, должна помочь с оценкой предоставления нужного количества книг в определенном магазине. Данные книги должны обрабатываться ИИ за 1,3 секунды и охватывать прогнозы на периоды продаж в три, шесть и двенадцать недель.





«Благодаря базе данных, насчитывающей в настоящее время более 16 миллионов книг и около пяти миллиардов данных о продажах, наш ИИ позволяет очень точно прогнозировать продажи новых изданий», — говорит Ульрике Альтиг, управляющий директор Media Control.





Media Control уже давно активно занимается сбором данных о продажах и утверждает, что была одним из первых поставщиков, представивших списки бестселлеров на книжном рынке в 1980-х годах. Теперь они присоединяются к ИИ-индустрии: по данным компании, недавно разработанный ИИ-инструмент для прогноза продаж успешно прошел этап тестирования и теперь ежедневно используется первыми пилотными партнерами из книжной индустрии. Издатели должны иметь возможность не только определять идеальное количество покупок, но также принимать решения о количестве первых изданий и оптимизировать выбор книг для чтения.

Инструмент ИИ работает с книгами в твердом, мягком и мягком переплете. Прогноз продаж специализированных книг и изданий авторов бестселлеров считается точным на 99 процентов на основе обширных исторических данных о продажах. Но сообщается, что прогноз ИИ достигает довольно высокой точности — 82 процента — даже для первых работ неизвестных авторов или самостоятельно опубликованных книг. Для отдельных групп продуктов из новых работ процент точности составляет от 95 до 99 процентов.