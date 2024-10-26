Canva также улучшила свой набор инструментов для ИИ под названием Magic.

Платформа веб-дизайна Canva еще больше расширила свои инструменты искусственного интеллекта. Помимо обновлений текстовых и видеоэффектов, основное внимание теперь уделяется новому генератору изображений Dream Lab, основанному на наработках недавно приобретенной платформы Leonardo.ai.







Canva все больше полагается на использование искусственного интеллекта и расширила свое предложение, включив в него множество новых функций. Особое внимание уделяется новому генератору изображений Dream Lab, который появился в результате поглощения стартапа по генеративному искусственному интеллекту Leonardo.ai.



Новый генератор изображений Dream Lab основан на модели Phoenix от Leonardo.ai. Он позволяет пользователям создавать изображения в разных стилях, используя текстовые описания. К ним относятся «3D-рендеринги» и «иллюстрации». Новый генератор выделяется среди конкурентов, особенно при создании фотографических стилей и сложных сцен с несколькими объектами. Еще одним нововведением является возможность использовать существующее изображение в качестве шаблона. Эта функция напоминает инструмент Photoshop «Reference Image».

Помимо генератора изображений, Canva также улучшила свой существующий набор инструментов для искусственного интеллекта под названием Magic. Генерация текста с использованием Magic Write, в частности, выигрывает от повышенной точности и команд автозаполнения в один клик. С момента запуска Visual Suite два года назад было создано более 2,5 миллиардов презентаций и 500 миллионов документов.

Редактирование видео было расширено за счет автоматических субтитров и новых анимационных эффектов. Кроме того, библиотека была расширена за счет новой музыки и видео без лицензионных отчислений, доступных по лицензионному соглашению с музыкальной платформой Artlist. В общей сложности библиотека контента была расширена на 100 миллионов произведений благодаря глобальному партнерству.

Canva вызвала ажиотаж в сентябре 2024 года, когда объявила о масштабном повышении цен в 2025 году, которое составит до 300 процентов. Это должно быть оправдано внедрением многочисленных инструментов искусственного интеллекта.

Однако затем Canva изменила решение: компаниям, уже использующим подписку «Canva Teams», сообщили, что для них цены останутся неизменными. Тот, кто уже перешёл на новую, более дорогую подписку «Teams», может легко вернуться к старой модели. Однако новым клиентам придется выбирать более дорогую версию подписки.