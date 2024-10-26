Моторизованный плечевой упор Zeromark позволяет с легкостью сбивать дроны из штурмовой винтовки M27, являющейся вариантом H&K HK416, даже неопытным стрелкам. Тестирование состоялось 23 октября.

После начала СВО стало очевидно: дроны являются неотъемлемой частью ведения военных операций. Это не только большие дроны-разведчики, но и небольшие коммерческие квадрокоптеры, переоборудованные для боевого применения.

Морской пехотинец с М27 с установленной системой Zeromark. Фото: Морская пехота США Дроны стоимостью несколько сотен долларов превращаются в дроны-камикадзе (FPV-дроны) со взрывными устройствами, способными уничтожать современные боевые танки. Это означает, что пехотинцы подвергаются атаке напрямую.

Существует множество идей по эффективной защите от таких дронов, но практических решений нет. Именно здесь на помощь приходит американский стартап Zeromark.

23 октября морские пехотинцы США испытали систему Zeromark на учениях с боевыми патронами. Для этой цели M27, являющейся вариантом H&K HK416 и входящая в стандартное вооружение морской пехоты, была оснащена системой управления огнем Zeromark (FCS).

3-я дивизия морской пехоты испытала Zeromark на Гавайях. Фото: Морская пехота США

Многие средства борьбы с дронами не очень эффективны. Они блокируют управляющий сигнал дрона, в результате чего он разбивается или переходит в аварийный режим и приземляется.

Однако если глушитель больше не направлен на дрон, связь может быть восстановлена, что снова сделает беспилотник угрозой. Кроме того, постановщики помех зачастую большие и/или тяжелые, поэтому солдатам приходится носить с собой постановщик помех в дополнение к обычному оборудованию и вооружению.

Уничтожать дроны с помощью традиционного огнестрельного оружия сложно. Дроны могут летать со скоростью более 100 км/ч, являются относительно небольшими целями, и расстояние часто трудно оценить, что важно для упреждения удара.

Заряды для винтовок увеличивают скорость попадания, но имеют небольшую дальность стрельбы. Это, в свою очередь, подвергает солдат опасности: если дрон находится на расстоянии всего 10–15 метров, у стрелка мало времени, чтобы сбить его, прежде чем он атакует.

Решение Zeromark — это комплект для модернизации существующих штурмовых винтовок, которые являются стандартным оборудованием для солдат. Комплект состоит из 3 компонентов: плечевого упора, сенсорного модуля и цевья.

Плечевой упор – самая необычная деталь комплекта. В него встроен электродвигатель, который перемещает наплечник по осям X и Y. Передняя рукоятка также моторизована и функционирует как подвес.

Сенсорный модуль устанавливался на правой планке Пикатинни (система рельсового крепления, кронштейн) цевья. На фотографии хорошо видно, что модуль значительно крупнее стандартных средств прицеливания, таких как световой лазерный модуль AN/PEQ-16A, который устанавливался на M27 морской пехоты в верхней части цевья.

Сенсорный модуль обнаруживает дрон оптически и электронно. Это делается с помощью распознавания изображений. Электроника рассчитывает расстояние до цели и ее скорость. Баллистические данные, хранящиеся в системе, также включают траекторию и скорость снаряда.

Солдату остается только прицелиться в летящий дрон и нажать на спусковой курок. Винтовка, по сути, самостоятельно нацеливается на дрон, превращая приблизительное прицеливание в точное попадание. Zeromark приводит пример: небольшой дрон, летящий со скоростью 160 км/ч, можно поразить в 98 процентах случаев с первого выстрела на расстоянии 180 метров. Даже не очень опытные стрелки смогут это сделать.

По данным Zeromark, на таком расстоянии нужно прицелиться только в круг диаметром около 10 метров – все остальное сделает винтовка. Поэтому стартап называет свою систему «переносным железным куполом», основанным на израильской системе ПВО, которая автоматически перехватывает дроны и ракеты.

Это приблизительное наведение на дрон осуществляется солдатами с помощью штатного прицела винтовки. Он не подключен к комплекту, поскольку комплект предназначен для сенсорного модуля. Чтобы облегчить панорамирование быстро летящего дрона, рекомендуется использовать прицел с большим полем зрения, например коллиматорный прицел. В прошедших испытаниях использовался оптический прицел Trijicon VCOG 1-8x28, который можно использовать аналогично коллиматорному прицелу с увеличением 1x.

Несколько месяцев назад на выставке вооружений в США компания Zeromark установила на винтовку специальный прицел, похожий на мини-версию зенитного прицела для пулеметов. Однако, вероятно, это было сделано скорее для иллюстративных целей. Размер и форма этого прицела фактически блокировали бы обычные прицелы, по сути делая винтовку самостоятельным оружием против дронов.

Согласно Zeromark, сенсорный модуль можно усовершенствовать, включив в него функцию обнаружения «свой-враг», так что, например, собственные дроны не могут быть атакованы. В дальнейшем планируется подключить систему к проекционным дисплеям или радионаушникам для отображения солдату информации в реальном времени или подачи информации акустически.

В настоящее время система предназначена только для борьбы с дронами. Тем не менее, Zeromark может адаптировать систему для распознавания других целей.

По словам стартапа, комплект дооснащения в нынешнем виде еще не окончательный, но готов к испытаниям. Некоторые изделия поставлялись не только морской пехоте, но и другим силам США.

Отзывы по результатам испытаний будут использованы для адаптации системы и подготовки ее к серийному производству. Пока неизвестно, чем закончилось испытание морских пехотинцев, то есть сработала ли система так, как задумано.