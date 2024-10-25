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kosmos_news
Microsoft рассмотрит возможность инвестирования в биткоин — акционеры проголосуют по этому вопросу
Совет директоров рекомендует голосовать против инвестиций в BTC.

Недавняя заявка в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) показывает, что акционеры Microsoft смогут проголосовать на собрании акционеров 10 декабря о том, будет ли компания рассматривать возможность инвестирования в биткоин. Однако в документе также указано, что совет директоров рекомендует голосовать против этого решения.


Дополнительную информацию о «Предложении акционеров» можно найти в другом документе SEC. В нем говорится, что предложение исходит от Национального центра исследований государственной политики. Он рекомендует инвестировать в биткоин, среди прочего, в качестве защиты от инфляции. Кроме того, Национальный центр исследований государственной политики отмечает успех от инвестиций в BTC компании MicroStrategy.

Сообщается, что Microstrategy, как и Microsoft является технологической компанией. Но она отличие от Microsoft, держит биткоины на своем балансе, и в этом году акции Microstrategy превзошли акции Microsoft на 313%. 

Акционеры просят Совет директоров провести оценку, чтобы определить, отвечает ли диверсификация баланса компании долгосрочным интересам акционеров.

В ответ на предложение Совет директоров объявил, что биткоин уже обсуждается при поиске подходящих инвестиций.

Сообщается, что в прошлом биткоин и другие криптовалюты были среди рассматриваемых вариантов, и Microsoft продолжает следить за тенденциями и событиями, связанными с криптовалютами, для принятия будущих решений. У Microsoft есть надежные и соответствующие процедуры управления и диверсификации своих финансовых ресурсов для долгосрочной выгоды акционеров, и требуемая общественная проверка не гарантирована.

Будет интересно посмотреть, как проголосуют акционеры. События такого рода определенно позитивны для биткоина, поскольку они подпитывают дискуссии о пригодности BTC в качестве актива для корпоративных балансов – даже среди действительно крупных концернов.

Дальнейший успех биткоина как класса активов, а также прибыль таких компаний, как Tesla и MicroStrategy, которые держат этот актив на своем балансе, вероятно, будут означать, что другие финансово сильные акционерные корпорации оценят, смогут ли они также извлечь выгоду из подобных инвестиций.

#microsoft #криптовалюты #биткоин #инвестиции
Источник: sec.gov
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