Qualcomm представила свою новую флагманскую серию чипов SoC. Первые смартфоны с чипом появятся в ближайшие недели.

Qualcomm представила свой новый высокопроизводительный процессор, который станет основой флагманских смартфонов следующего поколения. Ожидается, что Snapdragon 8 Elite совершит заметный скачок по всем ключевым данным, как и обещал производитель чипа на презентации.

Фото: Qualcomm

Новый SoC производится по 3-нм техпроцессу. Сообщается, что как в одноядерном, так и в многоядерном исполнении производительность на 45 процентов выше, чем у прошлогоднего Snapdragon 8 Gen 3. Общая экономия энергии должна составить 27 процентов.

Snapdragon 8 Elite также должен обеспечивать такую же производительность на смартфоне, как и на компьютере.

Qualcomm увеличила производительность функций искусственного интеллекта — на 45 процентов. NPU поддерживает все распространенные большие мультимодельные модели (LMM), большие языковые модели (LLM) и модели анализа и интерпретации визуальной информации (LVM).

Некоторые из этих моделей ИИ можно будет обрабатывать непосредственно на устройстве. Qualcomm не опубликовала никаких примеров или рекомендаций по этому поводу.

Возможности искусственного интеллекта были расширены и теперь включают в себя так называемый Magic Eraser. То, что раньше было возможно делать только с фотографиями, теперь будет доступно и с видео с помощью Snapdragon 8 Elite — удаление ненужных объектов.

Одна из причин, которая делает это возможным, заключается в том, что новый чип Qualcomm способен практически без задержек распознавать отдельные компоненты изображения (например, здания, люди на переднем плане, люди на заднем плане, небо, улица и т. д.). Таким образом, отдельные элементы можно специально редактировать — как для фотографий, так и для видео.

Фото: Qualcomm

Первые смартфоны на базе нового Snapdragon 8 Elite поступят на рынок в ближайшие недели — вероятно, сначала в Китае, а затем в Европе.

Вот неполный список смартфонов, которые будут оснащены новыми SoC Qualcomm (согласно данным портала Futurezone):