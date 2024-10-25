Руководитель китайской поисковой сети Baidu Робин Ли предупреждает, что большинство компаний, занимающихся искусственным интеллектом, скоро обанкротятся, и пузырь лопнет.

Когда дело доходит до искусственного интеллекта (ИИ), все еще царит атмосфера золотой лихорадки, причем не только в Кремниевой долине, но и во всем мире. Помимо таких известных компаний, как OpenAI и Nvidia, каждый день во всем мире создаются новые стартапы, которые хотят войти в учебники истории с каким-либо продуктом искусственного интеллекта.







Робин Ли, руководитель «китайского аналога Google» Baidu, критически высказался о нынешнем ажиотаже вокруг ИИ на конференции в США. Он считает, что мы находимся в ситуации, похожей на пузырь доткомов конца 1990-х годов. В то время на новые модели интернет-бизнеса возлагались большие надежды, которые в конечном итоге оказались преувеличенными, и в результате многие компании внезапно обанкротились. Ли теперь ожидает, что только 1 процент аналогичных новых компаний, занимающихся искусственным интеллектом, выживет, потому что отрасль очень перегрета.

Свидетельством такого пузыря может стать быстро растущие оценки компаний. Например, стоимость компании Nvidia за 2 года выросла в 10 раз, сообщает портал Toms Hardware. Производители чипов в настоящее время адаптируют свои продукты к потребностям ИИ.

Однако Ли не видит места на будущем рынке для всех новых стартапов и игроков. Вместо этого руководитель Baidu предполагает, что рынок скоро избавится от «неправильных продуктов и инноваций». Продукты, которые оказались непригодными для использования, снова исчезнут, как и стоящие за ними компании.

«Я думаю, что мы сейчас находимся в этом процессе», — сказал Ли на конференции Harvard Business Review.



Однако глава Baidu в настоящее время меньше обеспокоен вытеснением рабочих искусственным интеллектом. По его оценкам, пройдет от 10 до 30 лет, прежде чем ИИ фактически заменит человеческие рабочие места.