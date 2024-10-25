Ограненные алмазы (бриллианты) востребованы как ювелирные изделия. Но они также могут стать решением в борьбе с климатическим кризисом.

Существует много идей о том, как можно искусственно изменить атмосферу Земли, чтобы она отражала больше солнечного света и тем самым способствовала охлаждению климата планеты. Такие технические вмешательства в изменение климата называются геоинженерией.



Введение в атмосферу частиц серы — один из таких подходов, который обсуждается уже много лет. Нечто подобное происходит и в результате естественных процессов на Земле, таких как извержения вулканов. Поскольку диоксид серы может привести к кислотным дождям и повредить озоновый слой, эта идея является спорной.

Поэтому исследователи рассмотрели, какие ещё частицы будут способны отражать солнечный свет и, таким образом, способствовать охлаждению климата. Как сообщает Science, они попробовали использовать алмазную пыль.

Недавно ученые опубликовали соответствующее исследование. Они объясняют, что можно охладить планету на 1,6 градуса Цельсия, если каждый год выбрасывать в стратосферу 5 миллионов тонн алмазной пыли.

Однако есть одна серьезная загвоздка: по одной из оценок, в период с 2035 по 2100 год такое охлаждение будет стоить $175 трлн. Использование частицы серы было бы намного дешевле. При цене $500 000 за тонну алмазная пыль будет в 2400 раз дороже серы.

Исследователи решили использовать драгоценные алмазы как средство восстановления климата, когда проверяли воздействие различных частиц с помощью компьютерного моделирования и наблюдали, как они повлияют на климат Земли в течение 45 лет.

Это отнимало много времени: чтобы определить эффект каждой протестированной частицы, суперкомпьютеру пришлось проводить расчеты в течение недели. Из ряда веществ — алмаза, алюминия и кальциевого компонента — кальцита, в конечном итоге лучше всего себя показала алмазная пыль. Частицы серы заняли второе место в этом эксперименте.

Из-за высокой стоимости алмазной пыли лучшим вариантом по-прежнему считается сера. Её достаточно, и частицы серы можно быстрее распределить в атмосфере с помощью самолетов. Для рассеивания алмазной пылью пришлось бы летать чаще и постепенно распространять ее в стратосферу, чтобы избежать образования сгустков. Кроме того, придется массово увеличить производство синтетических алмазов.

Кроме того, влияние частиц серы на окружающую среду в настоящее время можно лучше изучить в реальных условиях, поскольку они естественным образом высвобождаются во время извержений вулканов.

«Мне интересно исследовать другие материалы. Но если вы спросите меня сегодня, что использовать, то это будет сера», — говорит участвующий в проекте ученый Дуглас МакМартин.

В любом случае, сомнительно, будет ли использоваться геоинженерия для охлаждения климата Земли. У таких процедур есть много критиков, которые говорят, что для борьбы с изменением климата следует использовать другие меры.