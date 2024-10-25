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kosmos_news
Бесполезные мемкоины, созданные ИИ, становятся новой тенденцией на рынке криптовалют
После стремительного взлета GOAT, похоже, на рынке криптовалют зарождается новая тенденция — так называемые ИИ-мемкоины. Это проекты, которые не несут никакой реальной пользы.

Новому ИИ-мемкоину — Goatseus Maximus (GOAT) — удалось за две недели подняться в топ-100 крупнейших криптовалют. 24 октября рыночная капитализация токена составляет 756 миллионов долларов. В настоящее время он торгуется по цене 0,75 доллара. В недельном тренде проект вырос на 175 процентов.

Как мемкоин, GOAT не имеет никакой пользы или практического применения. Таким образом, инвестиции в этот актив являются чисто спекулятивными. Особенность GOAT: токен предположительно был создан искусственным интеллектом под названием Truth Terminal.

Именно поэтому проект называется ИИ-мемкоином (AI Memecoin). По легенде, токен был создан благодаря инвестициям известного предпринимателя Марка Андриссена. Он предоставил искусственному интеллекту 50 000 долларов в BTC, после чего ИИ и создал эту мем-криптовалюту.

Андриссен недавно сам сообщил о создании актива в интервью. Правда, вряд ли ИИ сам сможет создать токен.
Скорее, неизвестный человек создал Goatseus Maximus через ресурс Pump.fun. Либо ИИ придумал лишь название токена, которое затем использовал реальный человек, либо разработчик сознательно ссылается на ИИ для продвижения проекта.

Факт в том, что GOAT не был создан искусственным интеллектом. Тем не менее, токен извлекает выгоду из этого предположения.

Благодаря огромному успеху GOAT, другие люди также присоединились к данной тенденции и представили токены, которые предположительно были созданы чат-ботами. Есть несколько причин, по которым инвесторы вкладывают свои деньги в такие бесполезные токены.


С одной стороны, мемкоины — это просто криптовалюты для развлечения (как следует из названия). Другие пользователи спекулируют на быстрой прибыли. Что особенного в мемкоинах с искусственным интеллектом, так это общественное восприятие. Некоторые пользователи убеждены, что искусственный интеллект может создать полезный проект, и вкладывают в такие активы деньги.

Токены LUNA, GNON, FART, ACT и SHEGEN — это другие токены, предположительно, созданные искусственным интеллектом — так сообщает 24 октября аккаунт Crypto Stream (@CryptoStreamHub) на платформе X.

#искусственный интеллект #криптовалюты #мемкоины
Источник: coinpro.ch
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