В ходе испытаний оборонительное оружие Miysis смогло нейтрализовать несколько ракет одновременно.

В настоящее время самолеты в первую очередь защищаются от приближающихся ракет, используя отвлекающие меры. ИК-ловушки (сигнальные ракеты) предназначены для отведения ракет с инфракрасными ГСН от фактической цели.

Испытательная установка оборонного лазерного оружия в Швеции. Фото: Министерство обороны Великобритании

Британские Королевские ВВС в будущем планируют полагаться на активные меры по перехвату ракет – в виде нового лазерного оружия. Сейчас эта технология успешно испытана, сообщает министерство обороны Великобритании.

Система называется Miysis. Она представляет собой систему направленного инфракрасного противодействия (DIRCM). Её производит итальянская оборонная компания Leonardo. По данным британского правительства, установка достаточно компактна, чтобы её можно было установить на многие самолеты британских ВВС. В частности, упоминаются транспортный самолет Airbus A400M Atlas и самолет-разведчик Shadow R2.

Miysis не уничтожает приближающиеся ракеты своим лазерным лучом. Скорее всего, инфракрасные ГСН ослепляются, чтобы ракеты потеряли цель из виду.

Например, как только ракета выпущена по транспортному самолету А400М, ее обнаруживает система предупреждения Elix-IR французской оборонной компании Thales. Для этого Elix-IR сканирует все окружение самолета и использует ряд алгоритмов обнаружения угроз, чтобы иметь возможность отвести ракету.

Elix-IR передает необходимую информацию в систему Miysis. Это позволяет DIRCM обнаружить приближающуюся ракету за долю секунды и направить на нее лазер. Затем ИК-головка самонаведения ракеты подвергается точной бомбардировке лазерным лучом. Это приводит к тому, что ракета теряет цель из виду. Она дезориентируется и пролетает мимо самолета.

Британское правительство уже протестировало систему на полигоне в Швеции. Были выпущены ракеты различных типов с инфракрасными ГСН. Эффективность защиты Miysis составила 100 процентов. Кроме того, можно было отразить несколько приближающихся одновременно ракет.

Лазерная головка системы Miysis DIRCM от Leonardo. Фото: Leonardo

Сейчас стоит задача интегрировать систему Miysis в военные самолеты и вертолеты. Поскольку базовая система весит всего 40 килограммов, она подойдет для многих типов самолетов. Ею могли быть оснащены и истребители.

В идеале две лазерные головки базовой системы должны быть интегрированы непосредственно в фюзеляж — одну внизу и одну вверху, чтобы слепая зона была как можно меньше. Это означает, что лазер может поражать ракеты независимо от того, с какой стороны они летят. Более крупные самолеты могут быть оснащены дополнительными лазерными головками для уменьшения слепых зон.

Если установка непосредственно в фюзеляж не требуется, Miysis можно прикрепить в виде контейнера, например, под фюзеляжем или под крыльями. Но тогда система потенциально имеет большую слепую зону, потому что ей мешает фюзеляж или крыло.

DIRCM подходит не только для военной техники. Система также может защитить правительственные самолеты и другие летательные аппараты от приближающихся ракет, пишет Leonardo на своем сайте. Системой уже оснащены бизнес-джеты Bombardier Global 7500 и Dassault Falcon.