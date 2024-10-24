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kosmos_news
Предназначенный для Украины французский истребитель Mirage 2000 способен нести Hammer и Scalp
Истребители будут оснащены вооружением Hammer и Scalp/Storm Shadow; самолеты будут переданы Украине, как ожидается, в начале следующего года.

В наступающем году боевой состав украинских войск планируется усилить французскими истребителями. Dassault Mirage 2000-5 будет передан Украине в первом полугодии, сообщил в интервью министр обороны Франции Себастьян Лекорню.
Mirage 2000 ВВС Франции. Фото: ВВС США
Как 24 октября сообщает портал Futurezone, Mirage 2000 предназначен для усиления возможностей ведения боя «воздух-земля» и радиоэлектронной борьбы. Пилоты и наземный персонал проходят подготовку для работы на истребителях в Нанси, Франция.

Заявление министра обороны и репортаж La Tribune от 23 октября позволяют предположить, какие системы вооружения Mirage 2000 будут использовать. К ним относятся ракеты Mica, Hammer, Scalp и 30-мм пушки.

Dassault Mirage 2000 представляет собой самолет с треугольным крылом, который примечателен прежде всего тем, что у него нет отдельного горизонтального стабилизатора. Mirage 2000 совершил свой первый полет в 1978 году. Он был принят на вооружение в 1984 году. Всего с 1983 по 2007 год было произведено 611 истребителей.

Размеры примерно сопоставимы с F-16: длина около 15 метров, размах крыльев около 9 метров. Крейсерская скорость — 1118 км/ч (примерно 0,91 Маха), максимальная скорость — 2390 км/ч или 2,25 Маха на высоте 10 975 метров. Радиус действия в качестве перехватчика составляет около 900 километров.

В настоящее время на вооружении французских ВВС находится 26 самолетов Mirage 2000-5. С 2000 года истребители постепенно заменяются более современными Dassault Rafale. Это тоже самолет с треугольным крылом.

В вооружение украинского Mirage 2000 входят так называемые ракеты Hammer, что расшифровывается как Highly Agile Modular Munition Extended Range. Во Франции их называют AASM (Armement Air-Sol Modulaire — модульное оружие класса «воздух-земля»).

Hammer может комплектоваться различными головками самонаведения и обладает высокой точностью как по движущимся, так и по неподвижным целям. Есть варианты, которые помимо GPS имеют еще инфракрасную или лазерную поисковую головку.
Фото: Safran
Украина уже использует Hammer, ранее поставляемые Францией. Для этого советские самолеты МиГ-29, Су-25 и Су-27 были модифицированы, чтобы иметь возможность применять это оружие.

Важным аспектом Hammer является стоимость. При цене единицы около €165 000 она значительно дешевле современных крылатых ракет. Британско-французская Storm Shadow или Scalp стоит за единицу более миллиона евро. Также их можно выпускать из Mirage 2000.

Storm Shadow и Scalp, уже поставленные в Украину, имеют дальность действия большую, чем Hammer — 250 километров. Кроме того, крылатая ракета с ее 450-килограммовой боевой частью обладает существенно большей разрушительной силой. Боеголовка Hammer весит всего около 90 килограммов.

Однако Scalp/Storm Shadow крупнее и их легче обнаружить радарными системами, а затем перехватить средствами ПВО. Чтобы предотвратить это, они движутся к своим целям со скоростью около 1000 км/ч на высоте всего 30–40 метров. Это предназначено для предотвращения или замедления обнаружения радарами ПВО. Это также сокращает время реакции на принятие защитных мер против ракет.

В настоящее время украинские военные используют Scalp/Storm Shadow с Су-24. Scalp/Storm Shadow были созданы для атаки неподвижных целей. Они программируются до взлета самолета. Это делает ракеты так называемым оружием «выстрелил и забыл». Пилот самолета просто нажимает кнопку, чтобы произвести выстрел, все остальное делает ракета.

Она направляется к целевой точке с помощью GPS. Если сигнал GPS заблокирован, ракета может перемещаться к месту назначения, сравнивая местность. Незадолго до финиша она поднимается, а затем опускается сверху вниз. Это увеличивает проникающую способность и повышает точность.

Во время падения инфракрасная камера сравнивает окрестности с сохраненными картами местности, чтобы точно поразить цель. Storm Shadow можно запрограммировать так, что, если цель не будет точно обнаружена, она полетит к заранее определенной точке падения и разобьется именно там. Это сделано для предотвращения сопутствующего ущерба.

Mica, которую Украина получает для своего Mirage 2000-5, также является оружием «выстрелил и забыл». После стрельбы пилоту не приходится обнаруживать самолет противника с помощью радара или лазера, ракета сама находит цель.

Ракета «воздух-воздух» имеет дальность действия до 80 километров. Они выпускаются в двух вариантах: с инфракрасной головкой ГСН и с радиолокационной головкой ГСН. Неизвестно, какую версию получит Украина. Но, вероятно, это будет более дешевая версия с инфракрасной головкой самонаведения.

Mirage 2000-5 для Украины также вооружен двумя 30-мм пулеметами. Они расположены в носовой части и могут производить по 125 выстрелов каждый. Это означает, что украинский Mirage 2000-5 по оснащению аналогичен моделям 2000-5EG и 2000-5BG, которые строились для Греции.

#оружие #авиация #истребители #самолеты #вооружение #scalp #mirage 2000 #пушки #hammer
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