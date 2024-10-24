Система управления поездом, работающая на дискетах, должна уступить место более современным технологиям в 2027 году.

Многие молодые люди, возможно, даже не знают о дискетах. Переносной накопитель данных, емкость которого в 3,5-дюймовой версии составляет 1,44 МБ, сейчас считается устаревшим. Существуют более современные и лучшие технологии хранения данных, такие как USB-накопители и жесткие диски.

Дискетами уже почти никто не пользуется – за редким исключением



Видимо, еще есть компании, которые не отказались от носителей информации прошлого тысячелетия. Одним из них является Транспортное управление Сан-Франциско, которое управляет сетью общественного транспорта в столице Силиконовой долины.

Раньше с дискет загружалось программное обеспечение, которое управляло системой управления поездами и помогало определять местоположение вагонов в метро. Программное обеспечение с дискеты нужно было загружать каждое утро, и оно основывалось на устаревшей коммуникационной технологии, подверженной сбоям.

Но использование дискет теперь должно закончиться. По данным San Francisco Chronicle, на прошлой неделе компания подписала с Hitachi Rail соглашение на $212 млн о модернизации системы и полном отказе от дискет.

Система гибких дисков была установлена на двух станциях метро Сан-Франциско в 1998 году. С 2027 года компания Hitachi Rail установит там современную систему вместо программ, запускаемых с дискет. Система будет основана на Wi-Fi и сотовой технологии и поможет улучшить мониторинг местоположения поездов в будущем.