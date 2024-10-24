Boeing 757 Catfish имеет уникальный дизайн и очень специфическую миссию.

Испытательный самолет Boeing The Catfish представлен в новом ярком дизайне. Красный, белый и синий цвета являются отсылкой к окраске, которую изначально имел этот самолет как прототип семейства 757.

Boeing 757 The Catfish

Самолет в новом ретро-дизайне сфотографировал и разместил на платформе X 22 октября авиационный фотограф TaskForce23. Однако не окраска удивляет пользователей в интернете: у Boeing крайне необычный нос и странное устройство над кабиной.

Catfish имеет регистрацию N757A. Это был первый Boeing 757, взлетевший с земли. Свой первый полет он совершил в феврале 1982 года.

Catfish используется в качестве испытательной модели для оборудования, разработанного для истребителя-невидимки Lockheed Martin F-22 Raptor. Компания Boeing является важным поставщиком соответствующих комплектующих.

Некоторые из модификаций, которые были сделаны для этого, сразу бросаются в глаза. Одной из самых ярких особенностей являются крылья над кабиной. Форма и размеры соответствуют крыльям F-22. Вот и Boeing, так сказать, интегрировал в себя элементы самолета-невидимки.

Это так называемое летающее крыло оснащено многочисленными датчиками и электроникой, которые также можно найти в истребителях. Самолет имеет радар, как у F-22 в передней части носовой части, который создан по образцу истребителя-невидимки.

Catfish также оснащен средствами радиоэлектронной борьбы F-22. Сюда входят защищенные от атак устройства передачи данных.

F-22. Фото: ВВС США

Самолет оснащен радиолокационной системой предупреждения AN/AAR-56. Она позволяет обнаруживать сигналы зенитных ракет и принимать меры противодействия. При этом Catfish не оснащен ни вооружением, ни противоракетной защитой.

Внутри Catfish достаточно места для персонала и оборудования, которые могут проверить работу этих компонентов. В самолете могут разместиться около 30 инженеров.

Там также есть множество компьютеров и серверов для регистрации и мониторинга тестов. В салоне есть даже копия кабины F-22 со всеми дисплеями и органами управления, такими как джойстики и подруливающие устройства.

Почему же Catfish до сих пор испытывается, хотя F-22 не производится с 2011 года? Это связано с тем, что самолеты продолжают дорабатываться даже после окончания производства. Таким образом, модернизации тестируются на Boeing 757. Вот почему Catfish регулярно взлетает с базы ВВС Эдвардс в Калифорнии и базы ВВС Неллис в Неваде.

Согласно более раннему отчету Simple Flying, 757-й также летает в испытательных группах с несколькими истребителями Raptor. Например, тестируется новое программное обеспечение, с помощью которого самолеты автоматически связываются друг с другом.

Но почему новое программное обеспечение не устанавливается на настоящий F-22 во время испытательного полета? Это прежде всего связано по нормативными причинами. Прежде чем программное обеспечение можно будет запустить в эксплуатацию, оно должно пройти определенные процессы выпуска и тестирования.

Поскольку программное обеспечение Catfish полностью отделено от средств управления полетом 757, можно протестировать в воздухе ПО, которое еще не выпущено для использования в полете. Это означает, что наиболее серьезные ошибки можно исправить до того, как новое программное обеспечение будет установлено на самолетах испытательной летной эскадрильи.

Как упоминалось, у N757A богатая история. 19 февраля 1982 года именно этот экземпляр Boeing 757 совершил первый полет.

Boeing 757 выпускался до 2004 года. Всего компания Boeing поставила 1050 экземпляров. Его военный вариант, C-32, является Air Force Two, основным самолетом вице-президента, первой леди и государственного секретаря США.

Между тем, N757A имел неприметную бело-серую окраску с тонкой декоративной полосой.

N757A. Фото: Sunil Gupta/Lockon Aviation Photography

Китай построил собственную версию Catfish для испытаний систем истребителя J-20. Самолет создан на базе Ту-204С, который, в свою очередь, был построен как российский аналог Boeing 757.