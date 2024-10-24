В американском штате Юта в настоящее время строится гигантская геотермальная электростанция общей площадью 631 гектар.

В американском штате Юта будет построена новая геотермальная электростанция, которая сможет производить 2 гигаватта электроэнергии и, таким образом, обеспечивать электроэнергией более 2 миллионов домохозяйств, сообщает Interest Engineering. Ответственный орган США недавно объявил об официальном разрешении на строительство станции на мысе Ферво.







С 2023 года на участке в округе Бивер проводится пробное бурение с целью определения потенциала геотермальной энергии. Ожидается, что к 2026 году электростанция будет завершена и впервые начнет вырабатывать энергию. Полнофункциональное производство электроэнергии ожидается с 2028 года.

Закачивая воду в горячие слои породы, можно будет производить электроэнергию на общей площади 631 гектар. Всего планируется построить 23 скважины и до 20 геотермальных электростанций. Кроме того, проект также включает возведение на участке дорожной сети и соответствующей инфраструктуры для распределения электроэнергии, такой как линии электропередачи и подстанция. Система геотермальных трубопроводов является частью проекта.

Такие системы также называются усовершенствованными геотермальными системами (EGS). Операторы будут использовать насосы для перекачки горячей воды на поверхность и использования ее для выработки энергии.

Процессы EGS уже используются в других местах, например, в Исландии. Однако там очень высока естественная геотермальная активность – особенно это актуально в районах с вулканической активностью.

Использование этих природных источников энергии обычно требует менее интенсивного вмешательства, чем EGS. Исландия считается пионером в этом виде производства энергии. Но США также уже имеют несколько геотермальных электростанций и считаются одним из ведущих производителей в мире.