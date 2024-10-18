Используя турбулентность спутниковых сигналов, можно будет рассчитать положение самолетов-невидимок.

F-22 Raptor считается одним из самых современных истребителей в мире. ВВС США особенно гордятся эффективными малозаметными свойствами самолета. Соответствующие свойства позволяют выполнять боевые задачи практически незаметно.

Новый китайский радар сможет обнаружить истребитель-невидимку F-22. Фото: ВВС США

Теперь Китай хочет нивелировать эти скрытные возможности. Новый метод должен позволить демаскировать американские самолеты-невидимки и сделать их перемещения видимыми.

Для обнаружения самолета-невидимки используется китайская навигационная спутниковая система BeiDou. Если сигнал со спутников BeiDou попадет в самолет-невидимку, он будет преломлен и рассеян.

Однако этот рассеянный сигнал состоит из уникального эха в диапазоне радиочастот. Сообщается, что китайским ученым удалось расшифровать алгоритм. Соответствующий алгоритм должен быть в состоянии рассчитать положение самолета-невидимки.

Согласно сообщению South China Morning Post SCMP, этот метод можно использовать для демаскировки как F-22 Raptor, так и F-35 Lightning II. Информация основана на специальной публикации, которая, как сообщается, появилась в китайском «Журнале Национального университета оборонных технологий».

Тот факт, что этот новый подход к борьбе с возможностями скрытности самолетов действительно работает, подтверждается сообщениями, которые вызвали ажиотаж еще в сентябре. Очень похожий метод использовался для обнаружения небольшого дрона, который на самом деле слишком мал, чтобы его мог обнаружить обычный радар.

В данном случае использовались не сигналы системы BeiDou, а радиосигналы спутников Starlink компании SpaceX. Это позволило определить положение дрона DJI Phantom 4 Pro, не прибегая к помощи радара.

Классический радар излучает лучи, которые отражаются от объектов. Радар ловит отраженные лучи. Чем больше объект, тем больше лучей отражается и может быть собрано.

В самолетах с технологией «стелс» используются особые формы и покрытия фюзеляжа для рассеивания входящих радиолокационных лучей. Это означает, что меньшее количество из них возвращается обратно на радар. Это называется малым радиолокационным сечением. Чем оно меньше, тем сложнее радару обнаружить объект.

Благодаря технологии «стелс» самолеты-невидимки имеют такое же малое радиолокационное сечение, как и доступные для частных лиц дроны DJI. Поэтому классические наземные радиолокационные системы не могут обнаружить небольшие дроны, такие как F-22 Raptor.

Когда объект проходит через постоянные радиосигналы со спутников — Starlink или BeiDou — радиоволны рассеиваются и сигналы нарушаются. Подобно подходу с использованием системы BeiDou, исследователи также расшифровали турбулентность сигнала в эксперименте DJI, что привело их к положению небольшого дрона.

В отчете SCMP говорится, что и метод BeiDou, и анализ сигналов Starlink являются экономичным и эффективным способом нивелировать передовые технологии скрытности. Дальнейшие исследования покажут, в какой степени эти инновации можно перенести и на поле боя.