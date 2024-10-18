Армии США нужен новый транспортный вертолет. Преемником Chinook может стать конвертоплан совершенно другой конструкции.

Chinook CH-47 — вертолет, который армия США эксплуатирует с 1962 года. Так что неудивительно, что США потихоньку ищут преемника двухмоторному транспортному вертолету.

Chinook CH-47. Фото: Армия США

Вооруженные силы США объявили, что в настоящее время анализируют требования, которым должен соответствовать преемник Chinook. Однако с выбором новой машиной они все же хотят не торопиться, так как подходящего вертолета на данный момент нет.

За 62 года нахождения Chinook на вооружении методы ведения войны кардинально изменились. С этой точки зрения, как сообщает 17 октября портал The War Zone, появились некоторые требования к новому тяжелому вертолету.

В настоящее время на вооружении армии США находятся 470 единиц Chinook. Некоторые из них проходят модернизацию Block II и получат, среди прочего, новые лопасти несущего винта. Некоторые модели оснащены более мощными двигателями для специальных операций.

Еще в мае 2021 года армия США заявляла, что не ищет преемника Chinook. Принятые решения о преемнике, возможно, отчасти являются причиной того, что в настоящее время существуют лишь расплывчатые концепции, которые могли бы перенять наследие CH-47.

Концепт тяжелого конвертоплана от компании Karem Aircraft. Фото: Karem Aircraft

В любом случае, преемник Chinook должен иметь возможность вертикально взлетать и приземляться, а также перевозить как минимум такую же полезную нагрузку — 12,7 тонны.

Кроме того, новый сверхмощный вертолет должен иметь возможность развивать значительно более высокие скорости и иметь больший радиус действия. Топливная экономичность также должна быть в приоритете.

В зависимости от версии Chinook в настоящее время развивает максимальную скорость 290 км/ч, практический потолок высоты – около 6000 метров, максимальную скороподъемность 9,38 м/с и дальность полета до 741 километра.

Неясно, какие тактические задачи будут решать преемники Chinook. В настоящее время ведется дискуссия о том, должен ли такой конвертоплан в различных вариантах выполнять одновременно несколько задач – разведывательную, транспортную и ударную.

Концепция Bell предусматривает создание конвертопланов трех размеров. Фото: Bell

Для перевозки тяжелых грузов не обязательно нужен классический вертолет. Идеальным вариантом был бы конвертоплан с поворотным винтом, который мог бы взлетать и приземляться вертикально. В то же время, однако, у таких машин будет большое преимущество, заключающееся в том, что они смогут достичь значительно более высоких скоростей, если после взлета направят свои несущие винты вперед.

В настоящее время не существует вертолета, который мог бы перевозить такие тяжелые грузы, как старый Chinook. А ведь таких концепций хватает — например у Bell, Karem Aircraft Company и других оборонных компаний.

Возникает вопрос: должен ли преемник Chinook летать автономно, то есть фактически быть дроном? Всего несколько дней назад вооруженные силы США объявили, что культовые вертолеты Black Hawk будут оснащены (частично) автономными системами.

В любом случае автономные системы конвертопланов отражены в концепциях оборонных предприятий. Компания Kaman работала над таким грузовым дроном, и в ноябре Китай представит грузовой беспилотник с поворотным винтом, который сможет загружать до 2 тонн.

Концепция Bell предусматривает создание конвертопланов трех размеров. Фото: Bell

Еще один самолет, способный взлетать и приземляться вертикально, над которым ведется работа, — это транспортный самолет-невидимка Aurora.

Транспортный самолет-невидимка X-Plane. Фото: Aurora

Aurora заявляет, что X-Plane будет иметь крейсерскую скорость более 830 км/ч. Переход между вертикальным и горизонтальным полетом должен быть плавным. Текущая концепция предусматривает размещение 4 вентиляторов в крыльях – 2 слева и 2 справа.