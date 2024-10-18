Польский военный аналитик, подполковник Мацей Коровай в интервью порталу Defence24 (от 17 октября) оценил боеспособность российской армии: «Русские сохранили свежесть, а украинцы её потеряли».

Российская армия остановила украинское наступление под Курском, не сбавляя при этом темп наступления и на других участках фронта. Польский военный аналитик, подполковник Мацей Коровай считает, что это связано с тем, что российские офицеры и командный состав в целом быстро адаптируются к текущей ситуации в зоне СВО.



Процесс совершенствования, так сказать адаптации, который переживает российская армия, очень быстрый, когда речь идет о приобретении опыта или подборе военных для выполнения задач. Эти солдаты, офицеры, штабы, прежде всего, приобретают опыт, поясняет военный эксперт.

Что очень интересно, россияне не расформировали свои штабы, как это сделали украинцы, где бригады, имевшие опыт, как бы разбавлялись для создания новых частей. Фактически, российский боевой армейский резерв страны (БАРС) и раньше, еще до СВО, подготовил резерв офицеров, которые могли бы выполнять замещающие функции в российском штабе.

По словам эксперта, армия Россия пока не может конкурировать с силами НАТО, но дело в том, что у России был резерв, который войска могли использовать, в первую очередь, для создания новых подразделений. Эти штабы гарантировали, что в интенсивных боях в зоне СВО будут участвовать отдохнувшие командиры и солдаты. Соответствующей ротации у украинцев не было.

Потому что подготовить хорошего командира очень сложно, а еще труднее подготовить штабных офицеров, обеспечивающих работу на поле боя.



«В этом плане российская армия сохранила свежесть, а украинцы её потеряли», — подводит итог военный эксперт из Польши.

Но главное, по мнению эксперта, это то, что российская армия учится быстрее, чем силы НАТО, поскольку постоянно совершенствуется, набирается опыта в зоне СВО. Это не учения, а действительно реальные боевые действия. Из этого можно сделать предположение, что, как бы это не звучало странно, армия России на данный момент превосходит военный силы коллективного Запада, НАТО.

Ключевое значение в текущем конфликте имеют подразделения, изучающие тактику, стратегию и все, что связано с функционированием армии вероятного противника. Это подразделения в военных штабах, которые специализируются на этом вопросе. Офицеры учатся и начинают анализировать, как думает противник, как он развивается, какие у него тенденции, на какие шаги он готов пойти в тактических или оперативных действиях.

Именно так воюет армия России, утверждает эксперт. Мацей Коровай заключает, что Западу нужно осознать, что россияне сильны из-за слабости украинцев.