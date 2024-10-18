Так называемый теневой флот позволяет России экспортировать около 4 миллионов баррелей нефти в обход западных санкций, что приносит ей многомиллиардные доходы.

Россия эксплуатирует сотни танкеров, принадлежащих «теневому флоту», который в нарушение санкций незаконно экспортирует сырую нефть в Китай, Индию и страны Глобального Юга, но есть способ эффективно ограничить эту практику, утверждает агентство Bloomberg.







В опубликованном в среду, 16 октября, тексте адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис пишет, что международная коалиция должна создать полный список подразделений, составляющих российский теневой флот. В этом плане очень помогло бы использование искусственного интеллекта для анализа спутниковых снимков, подчеркивает он.



Следующий шаг — предать гласности и наказать тех, кто причастен к нарушению санкций. По его мнению, страны, которые разрешают использовать свой флаг для этой цели (например, Барбадос, около дюжины судов которого участвуют в транспортировке российской нефти), должны столкнуться с вторичными санкциями, а штрафы могут быть наложены Международной морской организацией или непосредственно США, Великобританией и ЕС.

Третий — и, по мнению адмирала, самый спорный шаг — это захват кораблей, причастных к нарушению санкций. По оценкам Ставридиса, военно-морские силы улучшили свои навыки в этой области во время антипиратских операций у берегов Западной Африки десять лет назад. После соответствующих решений властей корабли будут задерживаться в западных портах до тех пор, пока их судьбу не решит суд страны, которая арестовала судно, или международным органом под эгидой Организации Объединенных Наций.