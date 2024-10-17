Запрет на использование автомобилей с двигателем внутреннего сгорания с 2035 года представляет собой угрозу процветанию Европы, говорит генеральный директор BMW Оливер Зипсе.

Если планы ЕС реализуются, то с 2035 года не будет разрешена регистрация новых автомобилей с дизельными или бензиновыми двигателями. Такое решение было принято государствами ЕС и Европейским парламентом в прошлом году.







Но внедрение электромобилей застопорилось, а на европейских производителей также давит сильная конкуренция со стороны Китая. На этом фоне генеральный директор BMW Оливер Зипсе считает запрет ЕС на двигатели внутреннего сгорания угрозой для европейского автопрома. Об этом 15 октября пишет Bloomberg.

Чтобы Европа снова стала конкурентоспособной, политики должны создать основу для прогресса и процветания, а не блокировать успешные технологии, сказал Зипсе на Парижском автосалоне.

Генеральный директор BMW на Парижском автосалоне. Фото: REUTERS

По мнению руководителя BMW, цель ЕС «уже нереалистична». Зипсе требует, чтобы ЕС пересмотрел запланированный запрет на двигатели внутреннего сгорания. В то же время он считает государственную помощь производителям электромобилей недостаточной.

По словам генерального директора BMW, малый спрос на электромобили является проблемой рынка, которую невозможно решить с помощью краткосрочной государственной помощи. Бонусы на государственные закупки электромобилей — это всего лишь видимость помощи, которая на самом деле искажает реальное положение длел на рынке.

Ни одна страна ЕС даже близко не приблизилась к переходу на электромобили. Сегодня на дорогах ЕС находится 250 миллионов автомобилей, которые могли бы немедленно сократить выбросы CO 2 , используя синтетическое топливо. Китай и США останутся рынками для автомобилей, которые не работают от аккумуляторов, после 2035 года, заявил глава BMW.

Единственное, что имеет значение для климата, — это сокращение выбросов CO 2 , а не то, какая технология используется, сказал Зипсе. Но государство может помочь, в частности, установив зарядные станции и водородные заправочные станции, говорит руководитель BMW.

Ранее эксперты выяснили, что синтетическое топливо значительно дороже обычного, а также не очень благоприятно для климата.