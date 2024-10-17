В будущем сжиженный газ (СПГ) может транспортироваться подводными лодками. Но есть и критика подобных планов.

Россия планирует переоборудовать атомные подводные лодки для экспорта сжиженного природного газа (СПГ) из Арктики в Азию. Это решение должно почти вдвое сократить время перевозки по Северному морскому пути, заявил Михаил Ковальчук, помощник президента Владимира Путина и директор Курчатовского института, ведущего российского ядерного исследовательского центра. Однако данный проект подвергся критике экспертов по ядерной безопасности. В частности, своей точкой зрения на проект поделился автор десятков докладов и публикаций по ядерной и радиационной безопасности Александр Никитин.

Танкер-перевозчик СПГ. Фото: Конструкторское бюро «Малахит»

Напомним, Ковальчук представил проект подводной лодки для перевозки СПГ на международном форуме по судостроению и разработке высокотехнологичного оборудования «OMR 2024» в Санкт-Петербурге на прошлой неделе, сообщил официальный сайт мероприятия.

Эти «подводные газовые танкеры» длиной 360 метров станут самыми длинными подводными лодками, когда-либо построенными в мире.

Однако есть и критика таких планов. Бывший офицер Северного флота России и инспектор ядерной безопасности Александр Никитин назвал эту концепцию в интервью изданию Barent Observer «бессмысленным фантастическим проектом». Соответствующая статья была опубликована 13 октября. Якобы в России отсутствуют базовые судостроительные мощности.

По его мнению, пока в России нет мощностей для строительства простых танкеров и грузовых судов. По словам эксперта, инженеры хотят использовать разработки советских времен при переоборудовании субмарин.

На сегодняшний день звание самой крупной подводной лодки в мире удерживает российская субмарина проекта 941 «Акула» длиной 175 метров и водоизмещением (подводным) 48 000 тонн. Последний экземпляр этого класса, «Дмитрий Донской», вышел из эксплуатации в начале 2023 года.

С тех пор К-329 «Белгород» считается крупнейшей действующей подводной лодкой России длиной 184 метра и водоизмещением около 30 000 тонн (в подводном положении).

Планируемые подводные лодки, работающие транспортирующие СПГ, будут развивать максимальную скорость 17 узлов (31 км/ч) лишь примерно в два раза быстрее, чем военные атомные подводные лодки, но все же существует преимущество в скорости над ледоколами.



