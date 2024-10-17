Также компания рассказала о текущей разработке станции Haven-1. Компания Vast разрабатывает космические станции, способные заменить МКС, которая прекратит своё существование не позднее 2030 года.

На Международном астронавтическом конгрессе (МАК) в этом году в Милане присутствовала американская компания Vast, занимающаяся строительством собственной космической станции, предназначенной для государственных или коммерческих клиентов.

Макет станции Haven-1 с капсулой Dragon на стенде Vast во время Международного астронавтического конгресса 2024 года в Милане

Последние несколько дней были очень загружены для Vast. Буквально на выходных она представила окончательную концепцию интерьера станции Haven-1, которая станет первым орбитальным форпостом в долгосрочной стратегии американской компании.

Haven-1

Срок службы МКС подходит к концу. Текущие планы предусматривают завершение проекта в 2030 году. Поэтому SpaceX и базирующийся в Лос-Анджелесе стартап Vast обнародовали план запуска своей коммерческой космической станции.

Компания Vast, основанная в 2021 году, разрабатывает космические станции с искусственной гравитацией. Главой компании является миллиардер Джеб Маккалеб, сооснователь криптовалюты Stellar. Ранее Маккалеб работал техническим руководителем в криптокомпании Ripple. Маккалеб также создал биткоин-биржу Mt.Gox в 2009 году, но продал компанию в 2011 году.

Вместе с компанией SpaceX Маккалеб хочет вывести на орбиту основной модуль Haven-1 («Хейвен-1»). Ракета Falcon 9 должна стартовать с ним не раньше августа 2025 года. Позже космическая станция будет расширена модулем Vast-1. С этого момента на космической станции будут жить и работать 4 астронавта. После пребывания около 30 дней они должны вернуться на Землю на корабле SpaceX Dragon 2.

Vast продаст все 4 места: среди заказчиков должны быть как космические туристические агентства, так и частные лица. Цены на места пока неизвестны. Модули будут выведены на орбиту на ракете SpaceX Starship.

Haven-1 будет представлять собой станцию высотой 10,1 м, диаметром 4,4 м и массой 14,5 тонн. Внутри космонавтов будут ждать, среди прочего: отдельные спальные каюты, большое окно с видом на Землю и интернет Starlink.

Система сна Haven-1 от Vast

Первый модуль станции планируется запустить в 2025 году, после чего пройдет трехмесячный период проверки. За 3 года эксплуатации будет 4 полета с космонавтами и 4 беспилотных полета продолжительностью 6-9 месяцев.

Компания Vast представила и визуализацию космической станции Haven-2, предназначенной для сертификации НАСА. Объект будет намного больше, чем Haven-1 или даже Международная космическая станция.

Прежде всего, Haven-2 предполагает структуру, состоящую всего из 8 модулей, аналогичных Haven-1, но гораздо длиннее, и одного центрального модуля. Объем всего объекта – 611 м3. Для сравнения, МКС может похвастаться объемом 388 м3. Общая численность экипажа Haven-2 составит 12 человек.

Первый модуль будет запущен в 2028 году на базе ракеты Falcon Heavy компании SpaceX. Эта дата может быть обнадеживающей для коммерческих и государственных заказчиков, ищущих альтернативу Международной космической станции, которая прекратит работу в начале следующего десятилетия.

В последующие годы Vast запустит еще 3 модуля, которые соединятся на околоземной орбите. В 2030-2034 годах американская компания запустит центральный модуль диаметром 7 м и еще четыре модуля. Визуализация всей конструкции ниже.

Визуализация космической станции Haven-2 от Vast. Фото: Vast

В отличие от Haven-1, вторая версия станции будет принимать другие космические корабли, кроме Dragon. Однако в ходе Международного астронавтического конгресса сообщили, что переговоры с другими операторами на данный момент не ведутся.

Начиная с 2034 года американская компания планирует построить станцию с загадочным названием «Станция искусственной гравитации» (Artificial Gravity Station). О станции пока мало что известно. На сайте Vast можно прочитать, что объект будет иметь длину 100 м и в нем сможет разместиться экипаж из 8 человек. Модули идеально подойдут для исследований, а среда внутри объектов может имитировать условия на Земле, Луне, Венере или Марсе.

SpaceX и Vast — не единственные компании, которые хотят построить частную космическую станцию. Компания Blue Origin планирует вывести свою станцию Orbital Reef на орбиту к 2030 году. Партнером является авиастроительная компания Boeing, которая должна разработать модуль с искусственной гравитацией. Компания Nanoracks и оружейная компания Northrop Grumman также планируют свои собственные космические станции.