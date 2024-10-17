На Международном астронавтическом конгрессе (МАК) в этом году в Милане присутствовала американская компания Vast, занимающаяся строительством собственной космической станции, предназначенной для государственных или коммерческих клиентов.
Последние несколько дней были очень загружены для Vast. Буквально на выходных она представила окончательную концепцию интерьера станции Haven-1, которая станет первым орбитальным форпостом в долгосрочной стратегии американской компании.
Срок службы МКС подходит к концу. Текущие планы предусматривают завершение проекта в 2030 году. Поэтому SpaceX и базирующийся в Лос-Анджелесе стартап Vast обнародовали план запуска своей коммерческой космической станции.
Компания Vast, основанная в 2021 году, разрабатывает космические станции с искусственной гравитацией. Главой компании является миллиардер Джеб Маккалеб, сооснователь криптовалюты Stellar. Ранее Маккалеб работал техническим руководителем в криптокомпании Ripple. Маккалеб также создал биткоин-биржу Mt.Gox в 2009 году, но продал компанию в 2011 году.
Вместе с компанией SpaceX Маккалеб хочет вывести на орбиту основной модуль Haven-1 («Хейвен-1»). Ракета Falcon 9 должна стартовать с ним не раньше августа 2025 года. Позже космическая станция будет расширена модулем Vast-1. С этого момента на космической станции будут жить и работать 4 астронавта. После пребывания около 30 дней они должны вернуться на Землю на корабле SpaceX Dragon 2.
Vast продаст все 4 места: среди заказчиков должны быть как космические туристические агентства, так и частные лица. Цены на места пока неизвестны. Модули будут выведены на орбиту на ракете SpaceX Starship.
Haven-1 будет представлять собой станцию высотой 10,1 м, диаметром 4,4 м и массой 14,5 тонн. Внутри космонавтов будут ждать, среди прочего: отдельные спальные каюты, большое окно с видом на Землю и интернет Starlink.
Первый модуль станции планируется запустить в 2025 году, после чего пройдет трехмесячный период проверки. За 3 года эксплуатации будет 4 полета с космонавтами и 4 беспилотных полета продолжительностью 6-9 месяцев.
Компания Vast представила и визуализацию космической станции Haven-2, предназначенной для сертификации НАСА. Объект будет намного больше, чем Haven-1 или даже Международная космическая станция.
Прежде всего, Haven-2 предполагает структуру, состоящую всего из 8 модулей, аналогичных Haven-1, но гораздо длиннее, и одного центрального модуля. Объем всего объекта – 611 м3. Для сравнения, МКС может похвастаться объемом 388 м3. Общая численность экипажа Haven-2 составит 12 человек.
Первый модуль будет запущен в 2028 году на базе ракеты Falcon Heavy компании SpaceX. Эта дата может быть обнадеживающей для коммерческих и государственных заказчиков, ищущих альтернативу Международной космической станции, которая прекратит работу в начале следующего десятилетия.
В последующие годы Vast запустит еще 3 модуля, которые соединятся на околоземной орбите. В 2030-2034 годах американская компания запустит центральный модуль диаметром 7 м и еще четыре модуля. Визуализация всей конструкции ниже.
В отличие от Haven-1, вторая версия станции будет принимать другие космические корабли, кроме Dragon. Однако в ходе Международного астронавтического конгресса сообщили, что переговоры с другими операторами на данный момент не ведутся.
Начиная с 2034 года американская компания планирует построить станцию с загадочным названием «Станция искусственной гравитации» (Artificial Gravity Station). О станции пока мало что известно. На сайте Vast можно прочитать, что объект будет иметь длину 100 м и в нем сможет разместиться экипаж из 8 человек. Модули идеально подойдут для исследований, а среда внутри объектов может имитировать условия на Земле, Луне, Венере или Марсе.
SpaceX и Vast — не единственные компании, которые хотят построить частную космическую станцию. Компания Blue Origin планирует вывести свою станцию Orbital Reef на орбиту к 2030 году. Партнером является авиастроительная компания Boeing, которая должна разработать модуль с искусственной гравитацией. Компания Nanoracks и оружейная компания Northrop Grumman также планируют свои собственные космические станции.