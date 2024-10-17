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kosmos_news
Состоялся релиз Android 15 — с функциями архивирования приложений и ограничением зарядки до 80%
15 октября компания Google выпустила операционную систему Android 15. Первыми ее опробовали обладатели фирменных смартфонов Pixel и отметили 4 важных нововведений.

Во вторник, 15 октября, Google наконец выпустила новую версию Android 15. Как обычно, телефоны Pixel компании являются первыми смартфонами, получившими обновление. Другим производителям сначала придется соответствующим образом адаптировать свое программное обеспечение. У Samsung новая версия появится на One UI 7, который основан на Android 15. Однако ожидается, что это произойдет не раньше 2025 года.


По сути, об Android 15 можно сказать, что инновации управляемы и не производят революцию в операционной системе. Однако есть 4 новых функций Android 15, которые считаются наиболее примечательными:


  • Private Space (функция создания личного пространства)
  • Новая защита от кражи
  • Архивирование приложений
  • Ограничение зарядки до 80 процентов

Android 15 теперь позволяет скрывать приложения в Private Space или в конфиденциальном профиле. Можно найти этот режим, прокрутив панель приложений до конца. Эта область защищена биометрическими данными или PIN-кодом отдельно от остальной части системы. Таким образом, даже если телефон уже разблокирован, придется разблокировать его еще раз, чтобы открыть Private Space. В этом личном пространстве можно установить любое приложение.

Даже можно использовать другую учетную запись Google для этого частного пространства и устанавливать туда вторые экземпляры приложений Google. Таким образом, можно просто установить Gmail в Private Space для этой второй учетной записи. Найти и активировать Private Space можно в настройках в разделе «Защита данных».

Очень полезной функцией является новая защита от кражи Android. Благодаря искусственному интеллекту функция Theft Detection Lock фиксирует резкие движения, чтобы обнаружить, когда смартфон вырван из рук владельца, и вор пытается с ним сбежать. В таком случае устройство будет немедленно заблокировано.


Сотовый телефон также блокируется, если он долгое время не подключен к интернету. Например, если вор пытается помешать отслеживанию, отключив интернет. Кроме того, в будущем можно использовать Remote Lock для блокировки мобильного телефона Android с помощью номера телефона только в том случае, если нет возможности войти в систему через приложение «Найти мое устройство». Для этого просто нужно зайти на страницу https://android.com/lock.
С Android 15 больше не придется сразу удалять приложения — их можно заархивировать. Суть в том, что приложения удаляются, а персональные данные остаются. Функцию можно найти в настройках. Помимо кнопок удаления и принудительной остановки, теперь есть еще и кнопка архивирования.


Android 15 наконец-то позволяет ограничивать заряд аккумулятора до 80 процентов. Такая функция уже есть в устройствах других производителей. Apple интегрировала опцию некоторое время назад. 

Цель состоит в том, чтобы защитить аккумулятор и заряжать его полностью только тогда, когда это действительно необходимо. Эта функция пока доступна только в бета-версии.

#смартфоны #технологии #android 15
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kaissa
20:39
Уронил телефон блокировка. Отключил интернет блокировка.))))))) А ограничение зарядки до 80 - особого смысла нет - но пусть будет такая возможность...
Состоялся релиз Android 15 — с функциями архивирования приложений и ограничением зарядки до 80%
VRoman
20:38
С видюхи надо было начинать. У меня та же самая проблема с 4090. Тряхнёшь комп - и работает стабильно круглосуточно три месяца. Но если его стукнут дети то при самом ударе и потом внезапно опять исчез...
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