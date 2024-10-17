Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прокомментировал в среду, 16 октября, план победы, представленный Владимиром Зеленским, назвав его «сильным сигналом», но в то же время подчеркнув, что он не может поддержать его в полном объеме.
Во время пресс-конференции в Брюсселе Рютте высоко оценил усилия Украины, отметив при этом, что существует «много вопросов», которые НАТО необходимо лучше понять, прежде чем предпринимать дальнейшие шаги.
Рютте отметил, что Украина ближе к НАТО, чем когда-либо прежде, но вопрос членства Украины в Альянсе остается предметом дальнейших обсуждений среди членов НАТО. Несмотря на поддержку долгосрочного сотрудничества, Рютте признал, что пока не может заявить о поддержке всех элементов плана Зеленского, который включает, среди прочего, приглашение Украины вступить в НАТО, увеличение поставок вооружений и стратегические экономические инициативы с участием партнеров из Евросоюза и США.
Ранее в ходе телефонного разговора Зеленский поблагодарил Байдена и американскую общественность за поддержку и предложил продолжить рассмотрение совместного производства вооружений. Он также подчеркнул важность дополнительной подготовки украинских солдат.