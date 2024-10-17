Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте не может поддержать так называемый план победы Зеленского «в полном объеме», при этом США готовят очередной пакет военной помощи для Украины.

Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прокомментировал в среду, 16 октября, план победы, представленный Владимиром Зеленским, назвав его «сильным сигналом», но в то же время подчеркнув, что он не может поддержать его в полном объеме.







Во время пресс-конференции в Брюсселе Рютте высоко оценил усилия Украины, отметив при этом, что существует «много вопросов», которые НАТО необходимо лучше понять, прежде чем предпринимать дальнейшие шаги.

Рютте отметил, что Украина ближе к НАТО, чем когда-либо прежде, но вопрос членства Украины в Альянсе остается предметом дальнейших обсуждений среди членов НАТО. Несмотря на поддержку долгосрочного сотрудничества, Рютте признал, что пока не может заявить о поддержке всех элементов плана Зеленского, который включает, среди прочего, приглашение Украины вступить в НАТО, увеличение поставок вооружений и стратегические экономические инициативы с участием партнеров из Евросоюза и США.

Ранее в ходе телефонного разговора Зеленский поблагодарил Байдена и американскую общественность за поддержку и предложил продолжить рассмотрение совместного производства вооружений. Он также подчеркнул важность дополнительной подготовки украинских солдат.