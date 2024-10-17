Люксовый бренд Prada разработал скафандры для пилотируемой миссии на Луну.

Планирование масштабной миссии НАСА «Артемида III» (Artemis III) идёт полным ходом. Теперь для астронавтов прояснилась маленькая, но немаловажная деталь: Дом моды Prada и частная космическая компания Axiom Space 16 октября на Международном конгрессе астронавтики в Милане впервые показали скафандр, который будет использоваться в ходе высадки на Луну.



Люксовая группа Prada сотрудничает с техасским стартапом Axiom Space для подготовки миссии Artemis III. Согласно объявлению, дизайнеры взаимодействовали с командой стартапа на протяжении всего процесса проектирования скафандров. Задача — поиск решения по материалам для подготовки и защиты астронавтов во время миссий на Луне, была выполнена.

При создании скафандров удалось обеспечить использующим им астронавтам среду с достаточным количеством кислорода и удалять CO 2 из скафандров. Воздух должен поступать в костюм определенным образом. Отмечается, что астронавты в открытом космосе в этих скафандрах могут находиться около 8 часов. Космический костюм выдерживает как экстремально высокие, так и очень низкие температуры.

Кроме того, экипаж должен быть мобильным. Поэтому Prada и Axiom пришлось работать вместе, чтобы разработать костюм, гибкий от внутреннего до внешнего слоя и учитывающий функционирование системы жизнеобеспечения.

Стартап Axiom Space давно известен миссиями на МКС. В то же время компании поручено создать преемника станции — сегмент «Axiom». По данным Axiom Space, этот сегмент планируется использовать как постоянный коммерческий объект на низкой околоземной орбите, предназначенный для поддержки деятельности человечества за пределами планеты. Строительство первого из четырех запланированных модулей «Axiom» на МКС планируется начать через год.