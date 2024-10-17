Сообщается, что дизайн робота, автомобиля и микроавтобуса во многом «вдохновлен» фильмом «Я, робот».

На прошлой неделе Tesla пригласила людей на мероприятие, на котором были представлены многочисленные инновации. На выставке было представлено давно анонсированное роботакси от производителя электромобилей под названием Cybercab.

Робот Tesla Optimus. Фото: REUTERS Глава Tesla Илон Маск также продемонстрировал футуристический беспилотный микроавтобус под названием Robovan. Робот Tesla Optimus тоже присутствовал на мероприятии, хотя компания, как оказалось, всё же удалённо управляла этой машиной.

Вскоре после презентации в соцсетях сделал интересное заявление художник-постановщик научно-фантастического фильма 2004 года «Я, робот».

«Мне следует гордиться тем, что Илона вдохновили мои проекты, реализованные в фильме «Я, робот»? Но, наверное, это просто мое воображение», — пишет Патрик Татопулос.

После этого к дискуссии подключился и режиссер картины «Я, робот» Алекс Пройас.







«Эй, Илон, можно мне вернуть мои проекты, пожалуйста?» — пишет он на платформе X Маска.

На самом деле, трудно отрицать определенное сходство в дизайне. Однако возможности в экспериментах при проектировании робота-гуманоида весьма ограничены. Все человекоподобные роботы так или иначе похожи друг на друга.

Сам Маск не высказался по поводу обвинений. Он, вероятно, в данный момент очень занят, выступая в предвыборной кампании кандидата в президенты США Дональда Трампа.

«Я, робот» — отсылка к сборнику рассказов автора Айзека Азимова. В фильме показано будущее, в котором роботы будут интегрированы в общество в качестве повседневных помощников. На самом деле им нужно следовать трём законам робототехники, сформулированным Азимовым, один из которых заключается в том, что роботы не должны никому причинять вред. Тем не менее, по сюжету фильма одного из роботов подозревают в убийстве человека. Главную роль исполняет Уилл Смит.