Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Кинематографисты раскритиковали Илона Маска за дизайн недавно представленного робота и электромобиля
Сообщается, что дизайн робота, автомобиля и микроавтобуса во многом «вдохновлен» фильмом «Я, робот».

На прошлой неделе Tesla пригласила людей на мероприятие, на котором были представлены многочисленные инновации. На выставке было представлено давно анонсированное роботакси от производителя электромобилей под названием Cybercab.
Робот Tesla Optimus. Фото: REUTERS Глава Tesla Илон Маск также продемонстрировал футуристический беспилотный микроавтобус под названием Robovan. Робот Tesla Optimus тоже присутствовал на мероприятии, хотя компания, как оказалось, всё же удалённо управляла этой машиной.

Вскоре после презентации в соцсетях сделал интересное заявление художник-постановщик научно-фантастического фильма 2004 года «Я, робот».

«Мне следует гордиться тем, что Илона вдохновили мои проекты, реализованные в фильме «Я, робот»? Но, наверное, это просто мое воображение», — пишет Патрик Татопулос.

После этого к дискуссии подключился и режиссер картины «Я, робот» Алекс Пройас.


«Эй, Илон, можно мне вернуть мои проекты, пожалуйста?» — пишет он на платформе X Маска.

На самом деле, трудно отрицать определенное сходство в дизайне. Однако возможности в экспериментах при проектировании робота-гуманоида весьма ограничены. Все человекоподобные роботы так или иначе похожи друг на друга.

Сам Маск не высказался по поводу обвинений. Он, вероятно, в данный момент очень занят, выступая в предвыборной кампании кандидата в президенты США Дональда Трампа.

«Я, робот» — отсылка к сборнику рассказов автора Айзека Азимова. В фильме показано будущее, в котором роботы будут интегрированы в общество в качестве повседневных помощников. На самом деле им нужно следовать трём законам робототехники, сформулированным Азимовым, один из которых заключается в том, что роботы не должны никому причинять вред. Тем не менее, по сюжету фильма одного из роботов подозревают в убийстве человека. Главную роль исполняет Уилл Смит.

#технологии #tesla #илон маск #робототехника #кино #электромобиль #фильмы #робот #optimus
Источник: x.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Платформы Steam и Discord очистили свои страницы от запрещенного контента по требованию РКН
3
ВС РФ обходят Селидово с флангов, угрожая гарнизону ВСУ котлом
+
Производители прекращают производство твердотельных накопителей PCIe Gen3 M.2
1
NI: Тихая шведская подлодка смогла подкрасться к авианосцу США во время учений
+
ВС РФ нанесли массированный ракетный удар по бронетанковому заводу в Николаеве
+
Военкор Александр Коц показал первые кадры применения новых ракет для ТОС «Солнцепек»
+
Ассоциация налогоплательщиков ФРГ представила случаи нерационального расходования бюджетных средств
+
Китайский производитель электромобилей XPeng полон решимости закрепиться на европейском рынке
+
NVIDIA готовит GeForce RTX 5070 с 18 ГБ видеопамяти GDDR7
5
Эстония стала 45-й страной, присоединившейся к «Соглашениям Артемиды»
3
Продажи Apple Vision Pro падают из-за нехватки приложений
+
В подбитом в Курской области БМП Stryker были обнаружены документы с перечнем американских солдат
1
В России с опережением графика завершён крупный ремонт уникальной плавучей АЭС
+
Народная GeForce RTX 5060 с PCI-E 5.0 и 12-контактным разъемом питания выйдет в марте 2025 года
4
Франция не выполнит обещание по оказанию военной помощи Украине в 2024 году
1
Аналитики убеждены, что Snapdragon 8 Gen 4 может принести Qualcomm рекордную прибыль в 4 квартале 2024 года
+
Трансмашхолдинг произведёт для метро Новосибирска четыре современных пятивагонных поезда
+
Нидерланды сформируют первый танковый батальон из 46 единиц Leopard 2A8 к 2030 году
1
Samsung анонсировала Galaxy Z Fold 6 с улучшениями в дизайне и оборудовании
+
В третьем квартале 2024 года чистая прибыль компании TSMC вырастет на 40 процентов
+

Популярные статьи

ТОП-10 лучших термопаст для процессоров в 2024 году
165
Red Dead Redemption за 50 баксов - три варианта поиграть в игру Rockstar на ПК в России
18
Как улучшить звук на ПК - монопольный режим аудио в Windows, ASIO, foobar2000
31
Ретроклокинг: Abit SH6 – безальтернативное оверклокерское решение
54
"Битлджус Битлджус", "Хеллбой: Проклятие Горбуна" - краткий обзор новых фильмов
13
Что немецкие солдаты не отбирали у мирных советских граждан
4
Почему Steam не способен сделать Linux игровым
29
АвтоВАЗу пока не удается "выдавить" китайских автопроизводителей с российского рынка
28
Почему уже совсем скоро Intel, AMD и NVIDIA могут лишиться до 40% прибыли, и при чём тут Китай
21
Как сделать так, чтобы старая Radeon RX 580 за 8000р в новых играх не уступала GeForce RTX 4060
3

Сейчас обсуждают

Андрей Кондратьев
06:51
Я встречаю профессиональное ПО, которое работает на Windows 7! Многие CAD/CAM системы, ещё долго не будет работать в одиннадцатом Windows! Любой программист скажет, что нет ничего лучше хорошо настрое...
Что делать пользователям Windows 10 после её "ухода на пенсию"
Игорь Быков
06:51
Ну мой fold 6 в числе первых будет)) ждём.
Когда Samsung и Xiaomi начнут рассылку ОС на базе Android 15, и почему китайские смартфоны дорожают
VAKT
06:51
притирка никогда не даст гладкой поверхности, пробковые краны - притирка, стеклянные пробки для колб - притирка и т.д.
ТОП-10 лучших термопаст для процессоров в 2024 году
VAKT
06:48
фазовый переход, ващент - это переход из одного агрегатного состояния в другое, с одной стороны границы - одно состояние, с другой - другое. твёрдое тело в жидкость или газ, жидкость в твёрдое тело ил...
ТОП-10 лучших термопаст для процессоров в 2024 году
Мимо
06:47
Ты - пидр. Как оправдываться будешь?
Почему уже совсем скоро Intel, AMD и NVIDIA могут лишиться до 40% прибыли, и при чём тут Китай
VAKT
06:43
и ... ?
ТОП-10 лучших термопаст для процессоров в 2024 году
VAKT
06:42
вот как плевать - так и получаете и нифига её не выдавит - эти сказки рассказывайте таким же гениям как вы
ТОП-10 лучших термопаст для процессоров в 2024 году
Талер Барыга
06:42
Окей, а что конкретного удалили? Теперь жуть как любопытно. Запретный плод сладок.
Платформы Steam и Discord очистили свои страницы от запрещенного контента по требованию РКН
Дмитрий Илюхин
06:28
Если Брока воскрешать не собираются идут они лесом. Ну и Ангрбоду бы списать в утиль
В Sony Santa Monica готовится новый экшен: вакансии намекают на развитие серии God of War
Vladislav Dvoyakin
06:02
Всегда могут и будут помогать страны Балтии
Bild: Германия прекращает поддержку Украины в виде поставок военной техники
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем