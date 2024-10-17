Французская помощь Украине сокращается, однако поставка самолетов Mirage 2000 остается в силе.

Министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню заявил, что Париж не сможет реализовать объявленную поддержку Украины в размере €3 млрд в виде военной помощи.

Французский самолет Mirage 2000

«В начале 2024 года было решено, что эта помощь может достичь €3 млрд. Фактически размер помощи превысил €2 млрд, но не достигнет €3 млрд», — сказал Лекорню, которого цитирует 15 октября издание Politico.

Стоит напомнить, что в начале этого года президент Макрон заявил, что Франция поддержит Украину максимальной суммой в €3 млрд. Вскоре после этого, в феврале, обе страны подписали двустороннее соглашение о безопасности. Макрон тогда подчеркнул, что двустороннее соглашение является поддержкой Франции для Украины, а также частью общего подхода европейских стран, поскольку ранее Киев подписал аналогичные соглашения с Лондоном и Берлином.

Однако в результате текущих сокращений бюджета и большого дефицита власти Парижа были вынуждены сократить эту сумму примерно до €2 млрд. Всего французская помощь Киеву составила около €3,8 млрд в 2022-2023 годах.

Однако первые самолеты Mirage 2000 всё же должны прибыть на Украину в первой половине 2025 года. Это будут модернизированные машины. В настоящее время ведется обучение техников и пилотов, заявляет министр обороны Франции Себастьен Лекорню.

Самолеты Mirage 2000-5 существенно модернизированы по сравнению с исходной версией. У них стеклянная кабина, возможность нести блоки наведения и расширенный пакет доступного вооружения. На версии Mirage 2000-5 установлена новая РЛС RDY-2 и более современные бортовые компьютеры.

Специально для Украины эти самолеты должны получить дополнительные возможности для нанесения ударов по наземным целям, а также более совершенные средства радиоэлектронной борьбы. Это означает повышение живучести на поле боя и повышение эффективности поражения сухопутных войск. В этом контексте часто говорят об интеграции самолета с планирующими бомбами AASM (Armement Air-Sol Modulaire — модульное оружие класса «воздух-земля», также известное как HAMMER).

Работы по модернизации проводятся на авиабазе Казо, а обучение украинских пилотов и авиационных техников на Mirage 2000 – в Нанси. Последние считаются самым сложным и самым важным элементом всего проекта. В сентябре этого года первая группа украинских пилотов прошла курс обучения на учебно-тренировочном самолете Alpha Jet, а вскоре после этого, вероятно, началось обучение на истребителях.

После приобретения Mirage 2000 Украина начнет одновременно с этим внедрять второй тип западных боевых самолетов после F-16. Mirage 2000 также является машиной, использующей авиационные боеприпасы французских типов, которые могли передаваться вместе с ними, но не могли быть использованы на F-16.

В мире много военно-воздушных сил, использующих тандем самолетов F-16 и Mirage 2000. К ним относятся Тайвань, Объединенные Арабские Эмираты и, до недавнего времени, Греция. В этом тандеме F-16 обычно используются как многоцелевые и ударные самолеты, а Mirage 2000 – скорее как самолет завоевания превосходства в воздухе.