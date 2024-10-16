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kosmos_news
Microsoft потеряла миллиарды из-за гарнитуры HoloLens – военный контракт с армией США под угрозой
Сообщается, что при разработке гарнитуры HoloLens Microsoft потеряла пять миллиардов долларов; команда разработчиков системы визуального расширения (IVAS) сократилась.

Microsoft потеряла миллиарды долларов на своем проекте смешанной реальности HoloLens. Теперь под угрозой срыва и крупный контракт с армией США, сообщает 14 октября издание Business Insider. Недавно софтверный гигант подтвердил, что прекратит производство гарнитуры HoloLens 2 и поддержку устройства. Это привело к возникновению вопросов об интегрированной системе визуального расширения (IVAS) – очках смешанной реальности, разработанных Microsoft для армии США.
IVAS: AR-гарнитура для солдат. Фото: Microsoft
Команда Microsoft, работавшая над IVAS, также сократилась. По словам источников, знакомых с ситуацией, большинство руководителей команды перешли к другим проектам. Компания больше не инвестирует в крупные инновационные улучшения устройства IVAS и вместо этого сосредотачивается на небольших обновлениях, которые запрашивают военные. По словам людей, знакомых с ситуацией, компания также заставляет военных платить за эти обновления.


«Мы продолжим инвестировать в технологию смешанной реальности с помощью сторонних программных решений и услуг, а также работать с более широкой экосистемой мобильных телефонов и аппаратного обеспечения смешанной реальности», — заявил представитель Microsoft. 

По его словам, Microsoft по-прежнему полностью привержена программе IVAS Министерства обороны США. Источники, знакомые с ситуацией, считают, что эти изменения могут привести к прекращению действия контракта с армией США.

С тех пор как Microsoft впервые представила HoloLens в 2015 году, компания вложила в проект огромные суммы денег. Однако с годами коммерческого успеха так и не удалось достичь. По оценкам людей, знакомых с ситуацией, на сегодняшний день HoloLens потеряла в общей сложности более $5 миллиардов. Заключение 10-летнего контракта на IVAS, стоимость которого должна была составлять $22 миллиарда, также было отложено. Гарнитура имеет проблемы с качеством и эффективностью.

Microsoft сейчас фокусируется в первую очередь на искусственном интеллекте и меньше на смешанной реальности и дополненной реальности, в то время как такие компании, как Apple, вкладывают значительные средства в данные области. В сентябре компания заключила сделку с фирмой Anduril для выполнения военного контракта. 

Оборонный стартап уже интегрировал свое программное обеспечение Lattice в существующую платформу IVAS. Другие компании также могут участвовать в разработке IVAS. Армия США обсудила проект «IVAS Next» по улучшению военных очков. Ходят также слухи, что армия может заменить Microsoft в качестве генерального подрядчика по этому новому контракту.

#microsoft #технологии #армия #военная техника #гарнитура #hololens #ivas #военный контракт
Источник: africa.businessinsider.com
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