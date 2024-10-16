Эскалация конфликта может привести к атакам Израиля на ядерные объекты Ирана.

Бывший глава израильской военной разведки Йосси Купервассер заявил в интервью BBC, что ожидает от Израиля нападения на иранские ядерные объекты в рамках дальнейших операций против Ирана.

Фото: Teheran times

В разговоре эксперт подчеркнул, что и он, и власти Израиля рассчитывают на поддержку международного сообщества.



«Посмотрите, насколько опасен Иран без ядерного оружия», — отметил Купервассер, имея в виду продолжающуюся напряженность и предыдущие ракетные удары по Израилю.

Заявление Купервассера прозвучало в контексте сообщений о том, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху заверил президента США Джо Байдена, что Израиль сосредоточится на атаках на военную инфраструктуру Ирана, чтобы избежать более масштабной эскалации конфликта. Купервассер, однако, отметил, что атаки не будут разовыми, а военные операции Израиля будут разделены на несколько этапов.

Одной из главных мишеней в будущих операциях может стать иранская ядерная программа, которая, по мнению израильских властей, представляет прямую угрозу безопасности в регионе.

Израиль годами готовился к возможным атакам на Иран, чтобы предотвратить разработку ядерного оружия. Несмотря на прогресс Тегерана в обогащении урана, Израиль и США надеются, что смогут отреагировать вовремя, прежде чем Иран достигнет возможности производить ядерную бомбу.