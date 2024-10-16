Министерство обороны Нидерландов заявило о намерении воссоздать бронетанковые войска за счет закупки новых танков. Они обойдутся во много раз дороже, чем снятые с вооружения «Леопарды» много лет назад.

Министерство обороны Нидерландов планирует закупку 46 танков Leopard 2A8 с перспективой дальнейшего приобретения еще 6 машин. Речь идет о формировании батальона, который дополнит или заменит используемый в настоящее время парк из 18 танков Leopard 2A6A3. Рота из этих танков действует в составе совместного немецко-голландского 414-го танкового батальона. Напомним, что в прошлом сухопутные войска Нидерландов располагали парком из 445 танков Leopard 2A4. С 1993 года 330 из них были модернизированы до стандарта Leopard 2A5, а затем 188 модернизированы до стандарта Leopard 2A6.

Leopard 2А7/А8 с системой активной защиты Trophy. Нидерланды полностью отказались от танков в 2011 году. Это стало серьезной ошибкой для голландских сухопутных войск, не только снизившей их оперативные возможности в рамках НАТО, но и приведшей к потере обученного персонала, тренировочной базы и военных знаний. Довольно быстро, в 2016 году, эту ситуацию было решено частично исправить. Было подписано с немцами соглашение о формировании 414-го танкового батальона, в состав которого входила одна голландская рота.

Хотя решение следует считать правильным, данные даты покупки и поставки указывают на ограничения в деятельности производителя – концерна KNDS Deutschland GmbH & Co. Как можно понять из анонса, контракт должен быть подписан в этом или следующем году, а поставки должны быть осуществлены в 2027-2030 годах.

Итак, от подписания контракта до окончания поставок пройдет около 5 лет, и речь идет о заказе всего лишь батальона танков. Однако следует помнить, что одновременно KNDS Deutschland будет обрабатывать заказы и для других стран (Норвегия, Чехия, Германия).

Помимо конструкции самих танков, также неизвестно, какова эффективность других ключевых компонентов, таких как двигатели MTU MB873 Ka501, пушки Rh120/L55A1 и т. д. Стоимость голландских закупок оценивается в €1–2,5 млрд. Это относительно немного для такого количества танков, но контракт включает в себя опцион еще на шесть машин, широкий пакет поддержки, а сама программа также включает использование беспилотных наземных машин.

Тем не менее, сокращения парка танков, произошедшие более десяти лет назад, не очень-то окупились для голландцев, поскольку за 100 танков Leopard 2A6, проданных Финляндии, они получили около €200 млн, а теперь за новые танки нужно заплатить в разы больше. Новое, полностью голландское танковое подразделение также может использовать инфраструктуру Германии, потому что воссоздать ее в Нидерландах будет сложно.