Компактный 8,3-дюймовый планшет оснащен улучшенным аппаратным обеспечением Apple Intelligence.

Apple представила новый, более мощный iPad Mini. Примечательно, что самый маленький из планшетов Apple получает повышение производительности по сравнению с последней версией 2021 года.

iPad Mini 2024. Фото: Apple

Дизайн и размер не меняются. Новый iPad Mini также имеет компактный размер — 8,3 дюйма. Был установлен более мощный чип с процессором A17 Pro — но не самый последний. Новые устройства iPhone 16 уже оснащены чипом A18.

Тем не менее, новый iPad Mini подходит для использования искусственного интеллекта Apple Intelligence даже со старым чипом. Однако функции, обещанные для iPadOS 18, пока недоступны; ожидается, что они появятся в Европе в 2025 году.

Наиболее важные текущие функций ИИ:

Новая Siri. Сердцем Apple Intelligence является полностью переработанная система голосовой помощи. Теперь можно общаться с Siri, и ответы будут предоставляться в гораздо более понятной форме.

Инструменты для письма. Устройства могут предоставлять краткое изложение более длинных текстов. При написании электронных писем, сообщений или текстов также можно положиться на ИИ, который предложит новые формулировки.

Редактирование фотографий. Clean up («Очистка») — так Apple называет функцию, позволяющую удалять с фотографии отвлекающие объекты. Затем ИИ заполняет недостающую область соответствующим контентом.



iPad Mini 2024. Фото: Apple

По мнению Apple, новый чип должен увеличить производительность на 30 процентов по сравнению со старым A15 Bionic. Графическая производительность должна увеличиться на 25 процентов. Это решение должно позволить работать со сложными графическими программами, приложениями AR и играми с трассировкой лучей.



iPad Mini 2024. Фото: Apple

Что касается камеры, Apple, как и ее предшественник, использует широкоугольную фронтальную камеру на 12 МП и сверхширокоугольную на 12 МП. Последний особенно подходит для видеоконференций.

iPad Mini 2024. Фото: Apple

Новый iPad Mini поддерживает Wi-Fi 6E, 5G и eSIM. Как и все новые устройства Apple, он оснащен портом USB-C. Он также совместим с новым Apple Pencil Pro.

iPad Mini 2024. Фото: Apple

Новый iPad Mini доступен в синем, фиолетовом, звездном и космическом сером цветах. Стартовая цена — $650 за 128 ГБ и Wi-Fi. Уже можно оформить предзаказ, а доставка будет осуществляться с 23 октября.

Для предыдущей модели, которая сейчас больше не доступна, была доступна версия на 64 ГБ, но была добавлена версия на 512 ГБ. Это означает, что более дешевый вариант не выпускается, а стартовая цена в общей сложности на $55 выше, чем у предшественника.

iPad Mini (2021 г.) и iPad Air (2024 г.) были бы сопоставимы по стоимости, но их цена такая же или выше цены нового устройства.