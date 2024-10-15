Тысячи воздушных шаров были отправлены на юг с севера. Теперь в них обнаружены GPS-передатчики.

Северная Корея – страна множества загадок. Не менее загадочной является странная миссия страны, которая продолжается уже несколько месяцев. Только в мае прошлого года через границу с Южной Кореей за одну ночь было отправлено 260 воздушных шаров.







Шары несли необычный груз – а именно большое количество мусора и экскрементов. До сих пор прилёт воздушных шаров продолжается. На сегодняшний день южнокорейские военные насчитали более 6000 таких объектов, пересёкших границу.



Какую цель преследует этим Северная Корея, до конца не ясно. Южная Корея объявила, что обнаружила на воздушных шарах несколько GPS-передатчиков. Это говорит о том, что Северная Корея использует их для наблюдения и отслеживания траекторий полета воздушных шаров.



Имея данные с тысяч таких датчиков, можно было бы спрогнозировать маршрут полёта шаров с учетом соответствующих погодных условий. Траекторией полета воздушных шаров невозможно управлять дистанционно. Эта информация была бы более чем полезна при запуске воздушных шаров.

Если в будущем воздушные шары будут оснащены взрывными устройствами, они могут нанести разрушительный ущерб. Такие атаки не будут особенно точными, но могут быть осуществлены чрезвычайно недорого и на обширной территории. К воздушным шарам можно прикрепить химическое, биологическое или радиоактивное оружие.

Также вполне возможно, что Северная Корея отправит воздушные шары через границу в шпионских целях. Простой электронной системы наблюдения было бы достаточно, чтобы отправить особо конфиденциальные данные обратно в Северную Корею.

Например, можно было бы получить сигнатуры систем ПВО, определить местонахождение радиолокационных систем или разведать другие критические узлы систем обороны Южной Кореи.

Чиновник сообщил южнокорейскому информационному агентству Yonhap, что военные «следят за разработками Северной Кореи в области воздушных шаров и готовятся ко всем непредвиденным обстоятельствам».