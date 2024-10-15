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kosmos_news
Европейский проект беспилотника MALE задерживается из-за разногласий производителей
Между производителями и четырьмя странами-заказчиками новинки (Германия, Франция, Италия, Испания) возникло недопонимание.

В 2013 году Airbus Defence & Space объединила усилия с Dassault Aviation и Leonardo, чтобы разработать европейский дрон MALE (Medium Altitude Long Endurance), также называемого EuroMale или MALE RPAS. Но трудности с поиском единой концепции техники между производителями и четырьмя странами-заказчиками (Германия, Франция, Италия, Испания) означали, что эту программу можно было запустить только в феврале 2022 года через Совместную организацию сотрудничества в вопросах вооружения (OCCAr).


Одна из главных трудностей заключалась в стоимости этой программы. Германия настаивала на ряде очень дорогих решениях в технике. 


«Мы не можем смириться с тем, что дрон стоит дороже, чем то, что мы можем найти на рынке, и менее работоспособен, потому что он не обладает всеми возможностями, которые мы хотим иметь», — заявила Флоранс Парли, тогдашний министр вооруженных сил Франции, после неоднократного давления на производителей.

В любом случае после утверждения контракта на разработку и уточнения всех деталей производства возникли новые трудности. В январе министерство обороны Германии выразило обеспокоенность, указав на разногласия между Airbus Defence & Space и Dassault Aviation. Предполагалось, что решение о расторжении контракта может быть принято в случае, если проект не будет запущен в запланированные сроки. 

Однако, учитывая эволюцию технологий и тактики, возникает вопрос, будет ли EuroMale актуален, когда поступит на вооружение (то есть, в лучшем случае, в конце этого десятилетия). Тем более, что разрабатываются и другие решения, гораздо менее дорогостоящие. 

Во время слушаний в Национальной ассамблее 14 октября министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню высказал мнение, что у программы EuroMale есть будущее.


«Разработка EuroMale задерживается на год. И, очевидно, мы сделаем всё, что необходимо для реализации проекта. Это не проект, который мы делаем в одиночку. Это проект, который мы должны обсудить с нашими партнерами. Мы должны гарантировать, что дрон будет соответствовать эксплуатационным ожиданиям на момент его сдачи», — заявил министр.

Напомним, что дрон с размахом крыльев 26 метров, длиной 16 метров и высотой 6 метров будет иметь массу около 10 тонн, поэтому для полета ему потребуется два турбовинтовых двигателя Catalyst.

#европа #военная техника #дрон
Источник: opex360.com
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