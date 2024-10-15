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Новый электрический компактный Renault получит тканевую складную крышу
Новая электрическая компактная модель Renault под названием 4 E-Tech Electric напоминает культовый классический автомобиль 1968 года.

Renault является одним из крупнейших производителей автомобилей во Франции и уже представил ряд электромобилей, в том числе небольшой Renault Zoe, электрический внедорожник Renault Mégane E-Tech и R5 E-Tech. Теперь Renault представляет новый полностью электрический автомобиль 4 E-Tech Electric, объявила 14 октября компания.
Фото: Renault Выделяется вариант со специальной складной крышей из ткани, напоминающей Renault 4 Plein Air, представленный в 1968 году. Это открытый вариант Renault 4 (его еще называют пляжным вариантом), который был особенно популярен в то время и был разработан специально для поездок на отдых. Сегодня этот автомобиль считается культовым, пользующимся особым спросом у коллекционеров. Новый электромобиль также визуально напоминает классический автомобиль.

Фото: Renault

«Возрождение Renault 4 как универсального электромобиля с функциональным и передовым дизайном было решением, основанным на энтузиазме и эмоциях», — говорит Жиль Видаль, вице-президент по дизайну Renault.

По его словам, в нем есть все, что отличало оригинал от других машин, например, характерный дизайн кузова. В то же время это смелый, стильный городской автомобиль с современным дизайном и множеством высококачественных высокотехнологичных деталей.

Новая компактная модель имеет мощность 90 или 110 кВт, сообщает 14 октября портал Auto Motor Sport. Это означает, что автомобиль будет способен проехать до 300 км или 400 км. Сообщается, что автомобиль оснащен двунаправленным зарядным устройством переменного тока мощностью 11 кВт. Это означает, что транспортное средство может не только хранить электроэнергию, но даже подавать ее обратно в сеть.

Что касается шасси, Renault уделила особое внимание улучшенной передней подвеске и многорычажной задней подвеске. Ранее такие комбинации были более привычны дорогим автомобилям, поскольку предполагалось, что они обеспечивают особенно хорошее плавное вождение.
Фото: Renault В новом Renault также много внимания было уделено программному обеспечению: в общей сложности он будет иметь 26 систем помощи при вождении, включая программное обеспечение для автономного вождения под названием Active Driver Assistant. Владельцы транспортных средств могут сохранять свои любимые настройки вспомогательных систем, а затем напрямую активировать их.

ИИ-помощник под названием Reno был разработан специально для нового автомобиля в сотрудничестве с компанией OpenAI. ПО призвано помочь водителям и облегчить управление автомобилем. Кроме того, автомобиль также подключен к сервисам Google и специальной мультимедийной системе OpenR link, которая, помимо прочего, помогает с навигацией.

Модель 4 E-Tech Electric будет производиться во французском производственном центре Ampere ElectriCity. По мнению Renault, 75 процентов поставщиков новых электрокаров должны располагаться в радиусе 300 километров.

#технологии #автомобили #электромобили #renault
Источник: presse.renault.de,
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